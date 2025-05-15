Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский прибыл в Анкару на встречу с Эрдоганом, видео

12:11, 15 мая 2025
Самолет Президента Владимира Зеленского приземлился в аэропорту в Анкаре.
Владимир Зеленский прибыл в Анкару на встречу с Эрдоганом, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где у него запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Самолет Президента приземлился в аэропорту в Анкаре.

Владимир Зеленский отметил, что уровень делегации РФ больше похож на "бутафорский". Однако отметил, что примет решение о дальнейших шагах после встречи с президентом Эрдоганом.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп не будет участвовать в переговорах между Украиной и Россией, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, поскольку не будет Путина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Турция Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты поддержали законопроект об отмене проверок для получения виз определенными иностранцами

Нередко отказы в предоставлении соответствующей визы необоснованны, и базируются исключительно на основании происхождения лица из государств по списку, утвержденному СБУ и МИД, без рассмотрения заявлений по существу, отмечают авторы законопроекта.

Парламент принял закон о лишении специальных пенсий лиц, осужденных за преступления против основ национальной безопасности

Верховная Рада внесла изменения в законы о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, о прокуратуре и о государственной службе относительно лишения специальных пенсий лиц, осужденных за определенные категории преступлений.

Верховная Рада поддержала урегулирование ежемесячной денежной выплаты членам семьи погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной

На данный момент неопределенность положения относительно размера ежемесячной денежной выплаты в случае наличия двух и более членов семьи побуждает граждан обращаться в суд.

Пенсионный фонд сможет требовать возврата средств, выплаченных по необоснованному листку нетрудоспособности — Рада поддержала законопроект

Законопроект предусматривает изменения в процесс возврата средств страховых выплат в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности.

Мобилизованный с синдромом Туретта, который состоял на учете в психоневрологической больнице, оспаривал решение ВЛК: суд указал на устоявшуюся позицию ВС, что проверять диагноз – не компетенция суда

В исковом заявлении указывалось, что мобилизованный мужчина является психически больным лицом, поэтому предоставление ему оружия в руки является опасным как для истца лично, так и для окружающих, поскольку истец не может контролировать свои движения – что решил суд.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду