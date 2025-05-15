Зеленский: Если нет прекращения огня и серьезных решений — мы просим санкции против РФ

Зеленский подчеркнул, что сейчас Россия демонстрирует, что она не хочет заканчивать войну.

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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 15 мая в Анкаре заявил, что Украина просит ввести санкции против России, поскольку нет прекращения огня. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Если нет прекращения огня, если нет серьезных решений, если нет двусторонних встреч — мы просим соответствующие санкции, которые станут стимулом. Стимулом к более быстрому окончанию войны или, по крайней мере, ускорению наших разговоров об этом. Мы хотим сильного пакета санкций, о котором недавно шла речь, от США, от европейских стран и от стран глобального Юга, которые не поддерживают введение санкций из-за соответствующих экономических отношений с Россией. Но сейчас Россия демонстрирует, что она не хочет заканчивать войну», — заявил Зеленский.

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