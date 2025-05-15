В Резерв+ стали доступны новые отсрочки для временно непригодных и семей военных с детьми

В Резерв+ появились новые отсрочки: для граждан с временной непригодностью по результатам ВЛК и для семей, где жена или муж — военные и имеют ребенка до 18 лет.

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В приложении «Резерв+» стали доступны два новых вида отсрочек — для лиц с временной непригодностью по результатам ВЛК, а также для семей, где жена или муж — военнослужащие и есть ребёнок до 18 лет. Об этом сообщает Министерство обороны.

Чтобы оформить отсрочку, необходимо нажать на три точки на главном экране приложения «Резерв+», выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию — и впоследствии придёт уведомление с результатом.

«Мы продолжаем расширять количество отсрочек в «Резерв+». Наша цель — чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, предусмотренные законом. И мы поступательно к этому движемся», — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кроме того, в «Резерв+» обновлён сертификат безопасности, что делает работу приложения ещё более защищённой и надёжной. Для этого необходимо обновиться до последней версии.

Также Черногоренко добавила, что на финальной стадии разработки находятся два новых сервиса в приложении.

Первый — отображение данных об инвалидности, а именно группы.

Второй — отображение причин нарушения правил воинского учёта.

Ранее в приложении отображалось только уведомление о самом факте нарушения, а теперь пользователь будет знать, что именно он нарушил — например, не обновил данные или не явился по повестке.

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