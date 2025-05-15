Во Львове разворовали почти 3,5 млн грн во время ремонта на стадионе

Перед судом предстанет директор подрядной фирмы со Львова.

Фото: leopolis.news

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении директора фирмы-подрядчика.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, директор подрядной компании завладел бюджетными средствами во время капитального ремонта напольного покрытия трибуны здания одного из львовских стадионов.

Предварительно, между государственным предприятием и подрядчиком в 2023 году был заключен договор на выполнение указанных работ на объекте.

Для реализации противоправного плана обвиняемый составил и внес заведомо ложные сведения в акты приемки выполненных строительных работ. В частности, он завысил фактические объемы работ и стоимость материалов.

На основании этих документов субъекту хозяйствования было безосновательно перечислено почти 3,5 млн грн бюджетных средств.

Ему инкриминируют завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог.

В рамках уголовного производства заявлен гражданский иск к предпринимателю о возмещении нанесенного ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.