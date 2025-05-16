«Сдавал» несуществующие квартиры: в Ровенской области судили мошенника-рецидивиста

Мужчина во время отбывания наказания наладил мошенническую схему заработка.

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Прокурор Ровенской окружной прокуратуры в суде добился наказания для 40-летнего жителя Волыни, который, отбывая срок за мошенничество в исправительном центре на Ровенщине, продолжил преступную деятельность, организовав схему онлайн-аренды несуществующего жилья. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина размещал фейковые объявления о сдаче квартир, выдавая их за собственные. В разговорах с потенциальными арендаторами — преимущественно военнослужащими — он требовал задатки, а затем выдумывал поломки автомобиля, чтобы выпросить ещё денег. После этого исчезал, блокируя пострадавших. В общей сложности девять человек перечислили ему почти 36 тысяч гривен.

Кроме того, в марте этого года его уже признали виновным в торговле наркотиками в составе организованной группы, также изнутри исправительного учреждения. Ровенский районный суд назначил окончательное наказание по обоим эпизодам — 6 лет и 5 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Обвиняемый признал вину и уверял суд в искреннем раскаянии.

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