Кабмін вирішив не публікувати схвалені дорожні карти з питань судової реформи та реформи держслужби для переговорів з ЄС

У розпорядженні Кабміну йдеться про те, що ці дорожні карти з питань верховенства права, з питань функціонування демократичних інституцій та з питань реформи державного управління «додаються», але уряд так їх і не опублікував.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нещодавно віцепрем’єрка з питань євроінтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Кабмін 14 травня «розглянув та затвердив Дорожні карти трансформацій, що визначають ключові орієнтири державної політики у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій».

Розробка цих стратегічних документів передбачена переговорною рамкою ЄС для України. Зокрема, дорожні карти з верховенства права та державного управління є умовою відкриття перемовин за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals).

«У контексті подальшого руху України, урядовиця наголосила, що наша держава вже виконала всі необхідні передумови для відкриття першого Кластеру «Основи процесу вступу до ЄС», зокрема Уряд розглянув та затвердив Дорожні карти трансформацій у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Всі документи, необхідні для відкриття першого Кластеру, невдовзі будуть подані на розгляд ЄС», повідомили у Офісі Стефанішиної.

Дійсно, Кабмін 15 травня опублікував відповідне розпорядження від 14 травня №475-р під назвою «Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС».

Цим розпорядженням, як у ньому зазначено, вирішено:

«Схвалити (додаються до оригіналу):

Дорожню карту з питань верховенства права;

Дорожню карту з питань реформи державного управління;

Дорожню карту з питань функціонування демократичних інституцій;

план заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України».

Втім, ці дорожні карти до самого тексту розпорядження з невідомих причин не додані, тож, громадськість та журналісти не можуть з ними ознайомитися.

Крім того, схвалено переговорну позицію України під час переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про вступ України до ЄС за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС». Вона вже, згідно з розпорядженням, є документом для службового користування.

Таким чином, наразі невідомо, чи планує уряд в особі Ольги Стефанішиної чи інших осіб, відповідальних за євроінтеграцію, розкривати зміст запланованих в Україні реформ та відповідних документів, зокрема, подальших кроків у напрямі судової реформи.

Також Уряд цим розпорядженням передбачив, що фінансування виконання цих дорожніх карт може здійснюватися і за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (військовим адміністраціям) за участю інших державних органів доручено забезпечити виконання цих неопублікованих для суспільства дорожніх карт і плану заходів та подавати щокварталу Кабміну інформацію про стан їх виконання.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.