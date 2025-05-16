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В Киеве будут судить мужчину, запустившего салют из окна в комендантский час

14:43, 16 мая 2025
Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время комендантского часа запустил салют из окна своей квартиры.
В Киеве будут судить мужчину, запустившего салют из окна в комендантский час
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В Киеве будут судить мужчину, который во время комендантского часа запустил салют из окна многоэтажки. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, в полицию поступило сообщение от женщины о том, что на улице Героев Днепра слышны взрывы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции и экипаж патрульных. Они обследовали территорию и обнаружили на улице остатки пиротехнических изделий.

Установлено, что к нарушению причастен 50-летний житель дома.

Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время действия комендантского часа мужчина запустил фейерверк из окна своей квартиры, чем напугал граждан.

Во время общения с полицейскими киевлянин не смог объяснить своих действий.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, а нарушителя задержали в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. За совершённое мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

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Национальная полиция полиция Киев

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