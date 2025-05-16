Администрация Трампа выставила на продажу здание штаб-квартиры «Голоса Америки»

Кроме того, часть работников рискует потерять не только работу, но и право на пребывание в США.

Источник фото: Allison Robbert/Bloomberg

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Администрация президента США Дональда Трампа выставила на продажу здание штаб-квартиры «Голоса Америки» в Вашингтоне, которое было внесено в список «ускоренной ликвидации» в рамках усилий по сокращению влияния правительства на недвижимость. Об этом пишет Bloomberg.

Продажа здания может оставить сотрудников и подрядчиков государственных международных новостных сетей без помещения — даже если им удастся добиться отмены сокращения финансирования в Конгрессе или через суд, сообщает Bloomberg.

Штаб-квартира «Голоса Америки», официально известная как Федеральное здание Уилбура Коэна, расположена к югу от Национальной аллеи и в двух кварталах от Капитолия США. Изначально построенное для Администрации социального обеспечения, историческое здание площадью в миллион квадратных футов также содержит офисы его головного агентства — Агентства США по глобальным СМИ (USAGM) — и Министерства здравоохранения и социальных служб.

В то же время The Washington Post пишет, что более 500 подрядчиков «Голоса Америки» могут потерять работу уже 30 мая на фоне судебной тяжбы между новостной службой и администрацией президента США Дональда Трампа из-за ликвидации Агентства США по глобальным СМИ (USAGM).

«В соответствии с исполнительным указом президента Трампа от 14 марта, мы сейчас занимаемся оптимизацией размеров агентства и сокращением федеральной бюрократии для удовлетворения приоритетов администрации», – сообщила WP старший советник Агентства США по глобальным СМИ Кари Лейк.

Некоторые из уволенных сотрудников имеют визу J-1 и могут быть вынуждены покинуть страну через 30 дней.

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