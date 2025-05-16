Суд подтвердил правомерность штрафа в 123 млн грн за несвоевременное представление уточняющего отчета

ООО не доказало неправомерность налоговых решений

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Пятый апелляционный административный суд подтвердил правомерность штрафа ООО за несвоевременное представление уточняющего отчета. Суд постановил не удовлетворять апелляционную жалобу общества и оставил в силе решение Одесского окружного административного суда от 14 августа 2024 года без изменений. Об этом сообщает налоговая служба в Одесской области.

По результатам проведенной проверки установлено, что ООО подало в контролирующий орган уточняющий отчет о контролируемых операциях на общую сумму операций с нерезидентом 123 млн грн за отчетный период 2018 года (до 01.10.2019) после предельного срока (отчет подан с задержкой в 282 дня). В связи с этим налоговым органом на основании п.120.6 ст.120 НКУ применен штраф за несвоевременное декларирование контролируемых операций.

По мнению истца, налоговое уведомление-решение принято в связи с выявлением при плановой проверке нарушения предельного срока подачи уточняющего отчета по контролируемым операциям за 2018 год (пп.39.4.2.1, 39.4.2.2 ст. 39 НКУ), однако вопрос подачи отчета о контролируемых операциях является предметом исключительно внеплановой проверки, а не плановой.

Суд считает такое утверждение истца ошибочным, поскольку:

во-первых, налоговым органом проверялись вопросы соблюдения налогоплательщиком требований налогового законодательства относительно подачи (своевременности подачи) отчета о контролируемых операциях, полноты включения в отчет всех контролируемых операций, что соответствует установленным требованиям НКУ и регулируется пп. 39.4.1, 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 НКУ, но не осуществлялась проверка истца по принципу «вытянутой руки», который регулируется п. 39.5 ст. 39 НКУ. Учитывая положения пп. 78.1.15 п. 78.1 ст. 78 НКУ, неподача налогоплательщиком или подача с нарушением требований пункта 39.4 статьи 39 НКУ отчета о контролируемых операциях может служить отдельным основанием для проведения проверки истца по принципу «вытянутой руки»;

во-вторых, истец не отрицает, что в контролирующий орган подан после предельного срока для соответствующего отчетного периода уточняющий отчет по КО (с задержкой на 282 дня). Истец считает, что нормами НКУ не установлена ответственность за несвоевременное подание уточняющего отчета, однако такие утверждения опровергаются предписаниями пп. 39.4.2.1 пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 НКУ, которыми четко определено, что подача налогоплательщиком уточняющего отчета о контролируемых операциях не освобождает от ответственности, предусмотренной подпунктами 120.4 и 120.6 статьи 120 НКУ.

Что касается занижения налога на прибыль, как следует из материалов дела, ООО в проверяемый период отражало в разницах, на которые уменьшается финансовый результат, уменьшение каждого налогового периода за счет включения сумм расчетной амортизации на стоимость основных фондов, не предназначенных для использования в хозяйственной деятельности налогоплательщика и не использовавшихся при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия, а именно: устройство навесное для подземной укладки капельных линий; сеялка рисовая мульчирующая; устройство для сматывания капельных линий с барабаном; рабочий узел поверхностной укладки капельной ленты и др.

Учитывая анализ предоставленных для проверки договоров, первичных документов, данных реестра налоговых накладных, ООО в проверяемый период не осуществляло работы по монтажу оборудования, укладке труб и капельных линий, извлечению из почвы капельных линий и другие виды работ, для выполнения которых могли бы быть использованы указанные основные средства; также, согласно данным первичных документов и ЕРПН установлено, что такие основные средства не предоставлялись в аренду и/или безвозмездное пользование другим субъектам хозяйственной деятельности.

Также ГУ ГНС установило не включение в разницы, увеличивающие финансовый результат до налогообложения, стоимости безвозмездно предоставленных товаров согласно актам списания, приказам о списании товаров на документацию ранее реализованных систем капельного орошения субъектам хозяйственной деятельности, не являющимся плательщиками налога на прибыль. ООО неоднократно в проверяемый период не отражало в составе разниц, увеличивающих финансовый результат до налогообложения, стоимость безвозмездно предоставленных товаров субъектам хозяйственной деятельности, не являющимся плательщиками налога на прибыль.

Проверкой установлено, что ООО согласно заключенным договорам и расходным накладным осуществляло реализацию систем капельного орошения субъектам хозяйственной деятельности, которые по регистрационным данным и налоговой отчетности не являются плательщиками налога на прибыль, а начисляют и уплачивают единый налог (4 группа). Согласно условиям договоров, системы капельного орошения комплектуются в соответствии с заказом покупателя с учетом площади орошения, культуры и других условий. Оплата за переданные товары договорами и/или другими документами не предусмотрена, что свидетельствует о безвозмездном предоставлении таких товаров.

Кроме того, налоговым органом указано на отнесение к составу расходов услуг по использованию программного продукта PS на основании документов, не соответствующих требованиям первичных документов, а также в предоставленных на проверку документах: договорах, актах оказанных услуг отсутствует информация о праве нерезидента на использование программного продукта PS и оказание услуг ООО по использованию программного продукта PS.

Суд отмечает, что из предоставленных документов, в частности договоров, актов выполненных работ невозможно определить, каким образом осуществлялось использование программного продукта PS, в частности отсутствует информация относительно места поставки услуг, перечня услуг по использованию программного продукта, не определен пакет программного обеспечения, а также отсутствует объем полученных услуг с единицей измерения по периодам использования. Кроме того, акты приема-передачи составлены датой, по которой услуга на момент составления и подписания первичного документа не была выполнена, то есть составлены с нарушением предписаний ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

При таких обстоятельствах выводы налогового органа о нарушении требований п.44.1, п.44.2 ст.44, п.134.1 ст.134, п.138.2, пп.138.3.1, 138.3.2 п.138.3 ст.138, пп.140.5.10 п.140.5 ст.140 Налогового кодекса Украины, ст.1, ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», п.1.3, п. 2.1, п.2.4 Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного приказом Министерства финансов Украины № 88 от 24.05.1995 г., п.5, п.6, п.7, п.8, п. 9.4 Положения (стандарта) бухгалтерского учета 16 «Расходы», утвержденного приказом Министерства финансов Украины №318 от 31.12.1999 и, соответственно, занижение налога на прибыль нашли подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Учитывая вышеуказанное, суд пришел к выводу, что обжалуемые налоговые уведомления-решения контролирующего органа соответствуют нормам действующего законодательства, а потому не подлежат отмене.

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