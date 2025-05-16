Суд подтвердил правомерность штрафа в 123 млн грн за несвоевременное представление уточняющего отчета

Пятый апелляционный административный суд подтвердил правомерность штрафа ООО за несвоевременное представление уточняющего отчета. Суд постановил не удовлетворять апелляционную жалобу общества и оставил в силе решение Одесского окружного административного суда от 14 августа 2024 года без изменений. Об этом сообщает налоговая служба в Одесской области.
По результатам проведенной проверки установлено, что ООО подало в контролирующий орган уточняющий отчет о контролируемых операциях на общую сумму операций с нерезидентом 123 млн грн за отчетный период 2018 года (до 01.10.2019) после предельного срока (отчет подан с задержкой в 282 дня). В связи с этим налоговым органом на основании п.120.6 ст.120 НКУ применен штраф за несвоевременное декларирование контролируемых операций.
По мнению истца, налоговое уведомление-решение принято в связи с выявлением при плановой проверке нарушения предельного срока подачи уточняющего отчета по контролируемым операциям за 2018 год (пп.39.4.2.1, 39.4.2.2 ст. 39 НКУ), однако вопрос подачи отчета о контролируемых операциях является предметом исключительно внеплановой проверки, а не плановой.
Суд считает такое утверждение истца ошибочным, поскольку:
Что касается занижения налога на прибыль, как следует из материалов дела, ООО в проверяемый период отражало в разницах, на которые уменьшается финансовый результат, уменьшение каждого налогового периода за счет включения сумм расчетной амортизации на стоимость основных фондов, не предназначенных для использования в хозяйственной деятельности налогоплательщика и не использовавшихся при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия, а именно: устройство навесное для подземной укладки капельных линий; сеялка рисовая мульчирующая; устройство для сматывания капельных линий с барабаном; рабочий узел поверхностной укладки капельной ленты и др.
Учитывая анализ предоставленных для проверки договоров, первичных документов, данных реестра налоговых накладных, ООО в проверяемый период не осуществляло работы по монтажу оборудования, укладке труб и капельных линий, извлечению из почвы капельных линий и другие виды работ, для выполнения которых могли бы быть использованы указанные основные средства; также, согласно данным первичных документов и ЕРПН установлено, что такие основные средства не предоставлялись в аренду и/или безвозмездное пользование другим субъектам хозяйственной деятельности.
Также ГУ ГНС установило не включение в разницы, увеличивающие финансовый результат до налогообложения, стоимости безвозмездно предоставленных товаров согласно актам списания, приказам о списании товаров на документацию ранее реализованных систем капельного орошения субъектам хозяйственной деятельности, не являющимся плательщиками налога на прибыль. ООО неоднократно в проверяемый период не отражало в составе разниц, увеличивающих финансовый результат до налогообложения, стоимость безвозмездно предоставленных товаров субъектам хозяйственной деятельности, не являющимся плательщиками налога на прибыль.
Проверкой установлено, что ООО согласно заключенным договорам и расходным накладным осуществляло реализацию систем капельного орошения субъектам хозяйственной деятельности, которые по регистрационным данным и налоговой отчетности не являются плательщиками налога на прибыль, а начисляют и уплачивают единый налог (4 группа). Согласно условиям договоров, системы капельного орошения комплектуются в соответствии с заказом покупателя с учетом площади орошения, культуры и других условий. Оплата за переданные товары договорами и/или другими документами не предусмотрена, что свидетельствует о безвозмездном предоставлении таких товаров.
Кроме того, налоговым органом указано на отнесение к составу расходов услуг по использованию программного продукта PS на основании документов, не соответствующих требованиям первичных документов, а также в предоставленных на проверку документах: договорах, актах оказанных услуг отсутствует информация о праве нерезидента на использование программного продукта PS и оказание услуг ООО по использованию программного продукта PS.
Суд отмечает, что из предоставленных документов, в частности договоров, актов выполненных работ невозможно определить, каким образом осуществлялось использование программного продукта PS, в частности отсутствует информация относительно места поставки услуг, перечня услуг по использованию программного продукта, не определен пакет программного обеспечения, а также отсутствует объем полученных услуг с единицей измерения по периодам использования. Кроме того, акты приема-передачи составлены датой, по которой услуга на момент составления и подписания первичного документа не была выполнена, то есть составлены с нарушением предписаний ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
При таких обстоятельствах выводы налогового органа о нарушении требований п.44.1, п.44.2 ст.44, п.134.1 ст.134, п.138.2, пп.138.3.1, 138.3.2 п.138.3 ст.138, пп.140.5.10 п.140.5 ст.140 Налогового кодекса Украины, ст.1, ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», п.1.3, п. 2.1, п.2.4 Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного приказом Министерства финансов Украины № 88 от 24.05.1995 г., п.5, п.6, п.7, п.8, п. 9.4 Положения (стандарта) бухгалтерского учета 16 «Расходы», утвержденного приказом Министерства финансов Украины №318 от 31.12.1999 и, соответственно, занижение налога на прибыль нашли подтверждение в ходе судебного разбирательства.
Учитывая вышеуказанное, суд пришел к выводу, что обжалуемые налоговые уведомления-решения контролирующего органа соответствуют нормам действующего законодательства, а потому не подлежат отмене.
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