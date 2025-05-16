Адміністрація Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири «Голосу Америки»

Окрім того, частина працівників ризикує втратити не лише роботу, а й право на перебування у США.

Джерело фото: Allison Robbert/Bloomberg

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Адміністрація президента США Дональда Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири «Голосу Америки» у Вашингтоні, що була внесена до списку «прискореної ліквідації» в межах зусиль зі зменшення впливу уряду на нерухомість. Про це пише Bloomberg.

Продаж будівлі може залишити працівників та підрядників державних міжнародних новинних мереж без приміщення — навіть якщо їм вдасться домогтися скасування скорочення фінансування у Конгресі або через суди, повідомляє Bloomberg.

Штаб-квартира «Голосу Америки», офіційно відома як Федеральна будівля Вілбура Коена, розташована на південь від Національної алеї і за два квартали від Капітолія США. Спочатку збудована для Адміністрації соціального забезпечення, історична будівля площею мільйон квадратних футів також містить офіси її материнського агентства – Агентства США з глобальних медіа (USAGM) – та Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб.

Водноча The Washington Post пише, що понад 500 підрядників «Голосу Америки» можуть втратити роботу вже 30 травня на тлі судової тяганини між новинною службою та адміністрацією президента США Дональда Трампа через ліквідацію Агентства США з глобальних медіа (USAGM).

«Відповідно до виконавчого розпорядження президента Трампа від 14 березня, ми зараз займаємося оптимізацією розмірів агентства та скороченням федеральної бюрократії для задоволення пріоритетів адміністрації», – повідомила WP старша радниця Агентства США з глобальних медіа Карі Лейк.

Деякі зі звільнених працівників мають візу J-1 і можуть бути змушені покинути країну через 30 днів.

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