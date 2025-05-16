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У Києві судитимуть чоловіка, який запустив салют з вікна у комендантську годину

14:43, 16 травня 2025
Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час комендантської години запустив салют з вікна своєї квартири.
У Києві судитимуть чоловіка, який запустив салют з вікна у комендантську годину
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У Києві судитимуть чоловіка, який в комендантську годину запустив салют з вікна багатоповерхівки. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це повідомляє столична поліція.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення від жінки про те, що на вулиці Героїв Дніпра чути звуки вибухів.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції та екіпаж патрульних, які обстежили територію й виявили на вулиці залишки від піротехнічних виробів.

Встановлено, що до порушення причетний 50-річний мешканець будинку.

Чоловік вночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час комендантської години з вікна своєї квартири запустив салют, чим налякав громадян.

Під час спілкування з правоохоронцями киянин не зміг пояснити свої дії.

Поліцейські вилучили речові докази, а порушника затримали у порядку статті 298 - 2 Кримінального процесуального кодексу України. Дізнавачі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Тепер за вчинене порушнику загрожує до пʼяти років обмеження волі.

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Національна поліція поліція Київ

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