Затвердження Стратегії розвитку правосуддя планується на другий квартал 2025 року – Офіс Ольги Стефанішиної опублікував Дорожню карту з верховенства права

Разом з тим, розроблення та затвердження Плану заходів із реалізації вказаної Стратегії заплановано на початок 2026 року.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін опублікував розпорядження від 14 травня №475-р під назвою «Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС».

Цим розпорядженням схвалено:

Дорожню карту з питань верховенства права;

Дорожню карту з питань реформи державного управління;

Дорожню карту з питань функціонування демократичних інституцій;

план заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

Разом з тим, до розпорядження не були додані відповідні дорожні карти.

Ввечері 15 травня Офіс віцепрем’єрки з питань євроінтеграції – міністра юстиції Ольги Стефанішиної опублікував посилання на відповідні дорожні карти.

Зокрема, Дорожня карта з питань верховенства права передбачає розробку і затвердження плану подальшої судової реформи.

Так, на другий квартал 2025 року планується розроблення та затвердження Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки після консультацій із громадськістю та бізнесом. Вона охоплюватиме, зокрема, оптимізацію мережі судів, систему адміністрування діяльності судів та судового врядування, посилення Верховного Суду та вдосконалення процедури добору його суддів, модернізацію процесуальних кодексів, виконання судових рішень, розширення застосування способів альтернативного вирішення спорів, діджиталізацію, реформування адвокатури, юридичної освіти та системи підготовки суддів.

На початок 2026 року заплановано розроблення та затвердження Плану заходів із реалізації вказаної Стратегії із бюджетом після консультацій із громадськістю та бізнесом, а також розроблення системи моніторингу.

Також на четвертий квартал 2026 року планується вдосконалення конкурсної процедури на посади суддів Верховного Суду, що передбачає тимчасове, але значуще залучення незалежних експертів.

Автор: Наталя Мамченко

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