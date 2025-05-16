В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины, США и Турции, фото

Началась встреча в формате Украина-Турция-США.

Фото: МИД Турции

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Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

В свою очередь, МИД Турции опубликовал фото с начала трехсторонних переговоров.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», будет два формата переговоров: сначала состоится трехсторонняя встреча Турция–США–Украина, а в 12:30 пройдет трехсторонняя встреча Турция–Россия–Украина.

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