Google добавляет новые функции для пользователей с недостатками зрения - искусственный интеллект поможет считывать экран

Gemini сможет описывать изображения и содержимое экрана, а новые функции в Chrome и Android улучшат чтение текста.

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Google анонсировала обновление сервисов TalkBack и Chrome, направленное на улучшение доступности для пользователей с нарушениями зрения. Об этом сообщили в компании.

В частности, теперь можно задавать вопросы Gemini о содержимом на экране и изображениях. Например, искусственный интеллект сможет описать фотографию гитары или помочь найти скидку в онлайн-магазине.

В функции Expressive Captions появилась поддержка интонаций — система распознаёт растянутые слова, свист, покашливания и другие звуки. Пока эта возможность доступна только на английском языке для Android 15 в США, Великобритании, Канаде и Австралии.

Кроме того, Chrome для ПК теперь поддерживает технологию оптического распознавания символов (OCR) для отсканированных PDF-документов, что позволяет просматривать их с помощью скринридера.

На Android также появилась новая функция Page Zoom, которая позволяет увеличивать текст без изменения структуры веб-страницы.

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