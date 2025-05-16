В Минобороны обозначили перспективы для ограниченно годных военнообязанных, которые не пройдут ВВК

До 5 июня ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК — в Минобороны предупредили о последствиях.

Иллюстративное изображение: Униан

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве обороны напомнили, что граждане, состоящие на воинском учете и признанные до 4 мая 2024 года ограниченно годными к военной службе, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня текущего года.

Такое требование предусмотрено Законом «О внесении изменения в пункт 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» от 12.02.2025 № 4235-IX.

Кто обязан пройти повторную ВВК:

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые по результатам предыдущих медицинских осмотров были признаны ограниченно годными к военной службе.

Лица с инвалидностью любой группы не подлежат повторному прохождению ВВК на основании данного требования.

Механизм прохождения повторной ВВК:

Военнообязанные могут самостоятельно получить направление на прохождение ВВК в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Также предусмотрена возможность самостоятельного получения направления на ВВК через электронную систему Резерв+.

С полученным направлением необходимо обратиться в военно-врачебную комиссию, определенную ТЦК и СП. Это может быть ВВК при ТЦК и СП, военном госпитале или другом учреждении здравоохранения. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, воинские учетные документы, медицинскую документацию (при наличии), результаты предыдущих медицинских обследований.

Врачи-специалисты проведут повторный медосмотр для определения пригодности к военной службе по обновленным требованиям. По результатам осмотра будет выдано новое заключение ВВК о пригодности или непригодности к военной службе.

Последствия в случае невыполнения требований закона:

В случае неисполнения гражданами обязанности, установленной законом, по повторному прохождению медицинского осмотра данной категорией военнообязанных:

• ТЦК и СП будут направлять соответствующие обращения в Национальную полицию Украины о совершении административного правонарушения военнообязанными путем электронной интеграции между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой Министерства внутренних дел Украины

• сотрудники полиции на основании обращений ТЦК и СП будут осуществлять административное задержание и доставку военнообязанных граждан в ближайшие районные (городские) ТЦК и СП

• доставленные граждане подлежат привлечению к административной ответственности и одновременно будут направлены на прохождение медицинского осмотра, в том числе и после установленного законом срока его прохождения.

В Минобороны отмечают, что нарушение порядка воинского учета в особый период влечет за собой административную ответственность в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.