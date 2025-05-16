Правительство предлагает изменить процедуру привлечения судей КСУ к дисциплинарной ответственности, перезагрузить НШСУ и ГСА – Дорожная карта для переговоров с ЕС

На 2025 год дорожная карта по вопросам верховенства права предусматривает утверждение конкурсного порядка замещения вакантных должностей руководящего состава Национальной школы судей с участием независимых экспертов и проведение конкурса на главу ГСА.

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Кабмин 14 мая утвердил стратегические документы, предусмотренные переговорной рамкой ЕС для Украины (распоряжение №475-р). Среди них – Дорожная карта по вопросам верховенства права. Документ 15 мая опубликовал Офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной.

Как указано в документе, к процессу разработки Дорожной карты были привлечены представители гражданского общества и международные эксперты. Документ определяет 124 стратегических результата и 529 мероприятий для их реализации.

Дорожная карта содержит мероприятия, запланированные на 2025, 2026 и 2027 годы.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие мероприятия в сфере судебной системы планируются на текущий год.

Значительный массив мероприятий на 2025 год касается Конституционного Суда Украины. Кроме того, правительство включило в карту мероприятия по «перезагрузке» руководства Национальной школы судей и Государственной судебной администрации.

Также, согласно Дорожной карте, должен быть проведен анализ мотивированности решений ВККС – самой ВККС.

Итак, на II квартал 2025 года запланированы разработка и утверждение Кодекса этики судьи КСУ, а также определение процедуры проверки имущественных деклараций и мониторинга образа жизни судей КСУ.

На IV квартал 2025 года – принятие закона, направленного на совершенствование конституционной процедуры в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии 2021 года, включая:

совершенствование порядка привлечения судей КСУ к дисциплинарной ответственности и процедуры отвода и самоотвода судей КСУ;

совершенствование процесса распределения дел и процесса их обсуждения, обоснованности решений, а также прозрачности производства;

закрепление положения о том, что срок конституционного производства не должен превышать 6 месяцев, однако Большая Палата КСУ может продлить этот срок в исключительных случаях, но не более чем до 12 месяцев с даты постановления о начале конституционного производства;

внедрение Автоматизированной системы документооборота и т.д.

В III квартале 2025 года предусмотрено утверждение конкурсного порядка замещения вакантных должностей руководящего состава Национальной школы судей Украины с участием независимых экспертов и с установлением ограничений по срокам пребывания на соответствующих должностях, в первую очередь для действующих судей.

Кроме того, запланировано проведение прозрачного конкурса на замещение вакантных должностей руководящего состава Национальной школы судей с участием независимых экспертов.

В этот же период планируют утвердить четкие правила и процедуры регулярной оценки и самооценки судей «в соответствии с европейскими стандартами».

На IV квартал 2025 года правительство ставит задачу повысить качество решений Высшей квалификационной комиссии судей в части совершенствования их мотивированности путем:

проведения анализа мотивированности решений ВККС;

разработки рекомендаций по улучшению мотивированности решений ВККС;

проведения 3 совместных тренингов, направленных на улучшение мотивированности решений ВККС и Общественного совета добропорядочности.

При этом ответственной за процесс анализа мотивированности своих решений является сама ВККС.

Также каждые 6 месяцев, начиная с III квартала 2025 года, должны публиковаться дайджесты решений ВККС и Общественного совета добропорядочности.

На IV квартал 2025 года также предусмотрено:

Разработка и принятие закона, направленного на введение возможности проведения Съезда судей Украины онлайн как исключение в случае невозможности проведения съезда офлайн;

Проведение прозрачного и меритократического конкурса на должность главы ГСА на основе четких правил и критериев оценки, включая проверку добропорядочности и профессионализма;

Совершенствование статуса лиц руководящего состава Национальной школы судей путем распространения на них действия законодательства о предотвращении коррупции в части декларирования;

Пересмотр и совершенствование внутренних локальных нормативно-правовых актов в соответствии с Едиными показателями для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи), в том числе в части совершенствования методологии оценки кандидатов на должности судей;

Усиление способности и эффективности Общественного совета добропорядочности, в частности через совершенствование доступа к судейским досье, организационное совершенствование аналитической способности Общественного совета добропорядочности и создание секретариата.

Во II квартале 2025 года по этой карте должны разработать и принять закон об уточнении содержания деклараций добропорядочности и оснований для начала проверки; расширении временного периода, на который распространяется проверка и т.д.

Речь идет также о принятии закона об оптимизации системы декларирования путем объединения декларации добропорядочности судей и декларации родственных связей.

Также на 2025 год предусмотрено «постоянное обеспечение судов, органов и учреждений системы правосудия надлежащими финансовыми и человеческими ресурсами; обеспечение конкурентного уровня судейского вознаграждения для судей и заработной платы для работников аппарата судов, других органов и учреждений системы правосудия».

Что касается базового документа, который обсуждается уже не один месяц – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025–2029 годы, то ее «разработка и утверждение» запланированы на II квартал 2025 года «после консультаций с общественностью и бизнесом».

Стратегия будет охватывать, в частности, оптимизацию сети судов, систему администрирования деятельности судов и судебного управления, усиление Верховного Суда и совершенствование процедуры отбора его судей, модернизацию процессуальных кодексов, исполнение судебных решений, расширение применения способов альтернативного разрешения споров, цифровизацию, реформирование адвокатуры, юридического образования и системы подготовки судей.

Однако план реализации стратегии должен появиться в начале 2026 года – вместе с бюджетом на его выполнение.

Через 12 месяцев после прекращения или отмены правового режима военного положения предлагается разработать и принять закон об оптимизации сети местных общих судов на территории Украины, разработанной в соответствии с методологией, которая учитывает новый административно-территориальный строй, нагрузку на суды, оптимальное количество судей в судах и учитывает географические особенности регионов.

Автор: Наталя Мамченко

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