Правительство предлагает изменить процедуру привлечения судей КСУ к дисциплинарной ответственности, перезагрузить НШСУ и ГСА – Дорожная карта для переговоров с ЕС

Кабмин 14 мая утвердил стратегические документы, предусмотренные переговорной рамкой ЕС для Украины (распоряжение №475-р). Среди них – Дорожная карта по вопросам верховенства права. Документ 15 мая опубликовал Офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной.
Как указано в документе, к процессу разработки Дорожной карты были привлечены представители гражданского общества и международные эксперты. Документ определяет 124 стратегических результата и 529 мероприятий для их реализации.
Дорожная карта содержит мероприятия, запланированные на 2025, 2026 и 2027 годы.
«Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие мероприятия в сфере судебной системы планируются на текущий год.
Значительный массив мероприятий на 2025 год касается Конституционного Суда Украины. Кроме того, правительство включило в карту мероприятия по «перезагрузке» руководства Национальной школы судей и Государственной судебной администрации.
Также, согласно Дорожной карте, должен быть проведен анализ мотивированности решений ВККС – самой ВККС.
Итак, на II квартал 2025 года запланированы разработка и утверждение Кодекса этики судьи КСУ, а также определение процедуры проверки имущественных деклараций и мониторинга образа жизни судей КСУ.
На IV квартал 2025 года – принятие закона, направленного на совершенствование конституционной процедуры в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии 2021 года, включая:
В III квартале 2025 года предусмотрено утверждение конкурсного порядка замещения вакантных должностей руководящего состава Национальной школы судей Украины с участием независимых экспертов и с установлением ограничений по срокам пребывания на соответствующих должностях, в первую очередь для действующих судей.
Кроме того, запланировано проведение прозрачного конкурса на замещение вакантных должностей руководящего состава Национальной школы судей с участием независимых экспертов.
В этот же период планируют утвердить четкие правила и процедуры регулярной оценки и самооценки судей «в соответствии с европейскими стандартами».
На IV квартал 2025 года правительство ставит задачу повысить качество решений Высшей квалификационной комиссии судей в части совершенствования их мотивированности путем:
При этом ответственной за процесс анализа мотивированности своих решений является сама ВККС.
Также каждые 6 месяцев, начиная с III квартала 2025 года, должны публиковаться дайджесты решений ВККС и Общественного совета добропорядочности.
На IV квартал 2025 года также предусмотрено:
Во II квартале 2025 года по этой карте должны разработать и принять закон об уточнении содержания деклараций добропорядочности и оснований для начала проверки; расширении временного периода, на который распространяется проверка и т.д.
Речь идет также о принятии закона об оптимизации системы декларирования путем объединения декларации добропорядочности судей и декларации родственных связей.
Также на 2025 год предусмотрено «постоянное обеспечение судов, органов и учреждений системы правосудия надлежащими финансовыми и человеческими ресурсами; обеспечение конкурентного уровня судейского вознаграждения для судей и заработной платы для работников аппарата судов, других органов и учреждений системы правосудия».
Что касается базового документа, который обсуждается уже не один месяц – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025–2029 годы, то ее «разработка и утверждение» запланированы на II квартал 2025 года «после консультаций с общественностью и бизнесом».
Стратегия будет охватывать, в частности, оптимизацию сети судов, систему администрирования деятельности судов и судебного управления, усиление Верховного Суда и совершенствование процедуры отбора его судей, модернизацию процессуальных кодексов, исполнение судебных решений, расширение применения способов альтернативного разрешения споров, цифровизацию, реформирование адвокатуры, юридического образования и системы подготовки судей.
Однако план реализации стратегии должен появиться в начале 2026 года – вместе с бюджетом на его выполнение.
Через 12 месяцев после прекращения или отмены правового режима военного положения предлагается разработать и принять закон об оптимизации сети местных общих судов на территории Украины, разработанной в соответствии с методологией, которая учитывает новый административно-территориальный строй, нагрузку на суды, оптимальное количество судей в судах и учитывает географические особенности регионов.
Автор: Наталя Мамченко
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