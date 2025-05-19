Денис Маслов заявил, что уже вскоре должен быть обеспечен достойный уровень оплаты труда судей и работников аппаратов судов

Маслов указал, что конкурентный уровень судейского вознаграждения и зарплаты для аппарата судов предусмотрен Дорожной картой по вопросам верховенства права для переговоров с ЕС, однако пока не подписан ни закон о реформе оплаты труда госслужащих, ни о доплатах судьям.

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Уже со второго квартала 2025 года должен быть обеспечен конкурентный уровень судейского вознаграждения для судей и заработной платы для работников аппарата судов с учетом нагрузки, значимости и ответственности работы. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

«Кроме того, суды, органы и учреждения системы правосудия должны быть постоянно обеспечены надлежащими финансовыми и человеческими ресурсами», — отметил он.

При этом он сослался на соответствующий пункт, предусмотренный Дорожной картой по вопросам верховенства права, утвержденной Кабмином 14 мая (распоряжение №475-р).

Реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, является обязательствами Украины в рамках евроинтеграционного процесса, добавил Маслов.

Ответственными за выполнение этого пункта являются Высший совет правосудия, Государственная судебная администрация, Верховная Рада, Кабмин и Минфин.

Однако, как писала «Судебно-юридическая газета», хотя 11 марта Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект 8222, который направлен на введение единых подходов к оплате труда государственных служащих и фактически должен способствовать повышению зарплат аппаратам судов, с 17 марта, когда закон №4282-ІХ был направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, он так и не подписан.

Закон должен был вступить в силу с 1 апреля 2025 года, за исключением некоторых норм.

Ранее Государственная судебная администрация сообщила, какую заработную плату будут получать работники аппаратов местных и апелляционных судов с 1 апреля 2025 года — после запланированной даты вступления в силу нового закона. В частности, планировалось, что зарплата работников аппаратов судов с 1 апреля увеличится на 20–87% в зависимости от должности.

Однако на данный момент закон не подписан, соответственно, в силу не вступил.

Что касается судей, соответствующий законопроект 12244-1 о специальной доплате судьям местных судов, возглавляемый Денисом Масловым Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 19 марта рекомендовал принять сразу в первом чтении и в целом.

Согласно законопроекту, судья первой инстанции, работающий на территории активных боевых действий, если в его суде превышен средний показатель рассмотрения дел, сможет получить доплату до 42 040 грн.

Однако на данный момент закон парламентом не рассмотрен.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие мероприятия в сфере судебной системы запланированы на текущий год в соответствии с утвержденной Кабмином Дорожной картой.

Значительный массив мероприятий на 2025 год касается Конституционного Суда Украины. Кроме того, правительство включило в карту мероприятия по «перезагрузке» руководства Национальной школы судей и Государственной судебной администрации.

Также, согласно Дорожной карте, должен быть проведен анализ мотивированности решений ВККС — самой же ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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