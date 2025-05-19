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Денис Маслов заявил, что уже вскоре должен быть обеспечен достойный уровень оплаты труда судей и работников аппаратов судов

07:45, 19 мая 2025
Маслов указал, что конкурентный уровень судейского вознаграждения и зарплаты для аппарата судов предусмотрен Дорожной картой по вопросам верховенства права для переговоров с ЕС, однако пока не подписан ни закон о реформе оплаты труда госслужащих, ни о доплатах судьям.
Денис Маслов заявил, что уже вскоре должен быть обеспечен достойный уровень оплаты труда судей и работников аппаратов судов
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Уже со второго квартала 2025 года должен быть обеспечен конкурентный уровень судейского вознаграждения для судей и заработной платы для работников аппарата судов с учетом нагрузки, значимости и ответственности работы. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

«Кроме того, суды, органы и учреждения системы правосудия должны быть постоянно обеспечены надлежащими финансовыми и человеческими ресурсами», — отметил он.

При этом он сослался на соответствующий пункт, предусмотренный Дорожной картой по вопросам верховенства права, утвержденной Кабмином 14 мая (распоряжение №475-р).

Реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, является обязательствами Украины в рамках евроинтеграционного процесса, добавил Маслов.

Ответственными за выполнение этого пункта являются Высший совет правосудия, Государственная судебная администрация, Верховная Рада, Кабмин и Минфин.

Однако, как писала «Судебно-юридическая газета», хотя 11 марта Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект 8222, который направлен на введение единых подходов к оплате труда государственных служащих и фактически должен способствовать повышению зарплат аппаратам судов, с 17 марта, когда закон №4282-ІХ был направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, он так и не подписан.

Закон должен был вступить в силу с 1 апреля 2025 года, за исключением некоторых норм.

Ранее Государственная судебная администрация сообщила, какую заработную плату будут получать работники аппаратов местных и апелляционных судов с 1 апреля 2025 года — после запланированной даты вступления в силу нового закона. В частности, планировалось, что зарплата работников аппаратов судов с 1 апреля увеличится на 20–87% в зависимости от должности.

Однако на данный момент закон не подписан, соответственно, в силу не вступил.

Что касается судей, соответствующий законопроект 12244-1 о специальной доплате судьям местных судов, возглавляемый Денисом Масловым Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 19 марта рекомендовал принять сразу в первом чтении и в целом.

Согласно законопроекту, судья первой инстанции, работающий на территории активных боевых действий, если в его суде превышен средний показатель рассмотрения дел, сможет получить доплату до 42 040 грн.

Однако на данный момент закон парламентом не рассмотрен.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие мероприятия в сфере судебной системы запланированы на текущий год в соответствии с утвержденной Кабмином Дорожной картой.

Значительный массив мероприятий на 2025 год касается Конституционного Суда Украины. Кроме того, правительство включило в карту мероприятия по «перезагрузке» руководства Национальной школы судей и Государственной судебной администрации.

Также, согласно Дорожной карте, должен быть проведен анализ мотивированности решений ВККС — самой же ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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Денис Маслов заявил, что уже вскоре должен быть обеспечен достойный уровень оплаты труда судей и работников аппаратов судов

Маслов указал, что конкурентный уровень судейского вознаграждения и зарплаты для аппарата судов предусмотрен Дорожной картой по вопросам верховенства права для переговоров с ЕС, однако пока не подписан ни закон о реформе оплаты труда госслужащих, ни о доплатах судьям.

Если кандидата на должность судьи по дороге на экзамен задержит ТЦК, то уважительность или неуважительность его неявки определит ВККС

Кандидатам на должности судей все же желательно уведомить Комиссию об обстоятельствах, препятствующих сдаче экзамена.

Закон о реформе оплаты труда госслужащих, согласно которому должна была вырасти зарплата в аппаратах судов, до сих пор не подписан

Планировалось, что закон вступит в силу 1 апреля.

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