Суд установил наличие брачных отношений между двумя мужчинами – теперь граждане Украины попытаются воссоединиться за границей как члены семьи

Для установления факта совместного проживания мужчин одной семьей суд заслушал свидетелей, изучил фото с церемонии их бракосочетания, а также их общий быт.

Деснянский районный суд Киева в июне 2025 года установил факт совместного проживания одной семьей (наличие фактических брачных отношений) двух мужчин – граждан Украины.

Один из мужчин с 2024 года находится на дипломатической службе за границей в долгосрочной командировке и пытается получить разрешение на воссоединение с партнером, который сейчас находится в Украине.

Однако Министерство иностранных дел Украины в 2024 году отказалось направить гражданского партнера дипломатического работника в долгосрочную командировку за границу как члена семьи дипломата, поскольку украинское законодательство признает понятие брака только как семейный союз женщины и мужчины.

В итоге мужчины решили обратиться в суд для признания факта наличия брачных отношений между ними.

Мужчины сообщили суду, что проживают одной семьей как гражданские партнеры с 2013 года. При этом в 2017 году они провели гражданскую церемонию бракосочетания, а уже в 2021 году заключили брак в Соединенных Штатах Америки, о чем есть соответствующее Свидетельство о браке американского образца.

Процедура доказывания факта совместного проживания одной семьей оказалась достаточно непростой – в суде были допрошены свидетели, которые рассказали, что мужчины уже давно проживают вместе, ведут общий быт, вместе покупают вещи, еду, приобрели автомобиль и вообще являются полноценной семьей.

Также судом изучались семейные фото мужчин, фото с церемонии их бракосочетания, билеты на авиарейсы и т. д.

Деснянский райсуд столицы отметил, что хотя Семейный кодекс Украины действительно определяет брак как «семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния», однако есть нюансы.

Так, статья 21 Конституции Украины определяет, что «Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах».

Решение же Конституционного Суда Украины от 3 июня 1999 года в деле №5-рп/99 указывает, что к членам семьи относятся лица, постоянно проживающие вместе и ведущие совместное хозяйство.

То есть, членами семьи могут быть не только близкие родственники, но и другие лица, не состоящие в непосредственных родственных связях. Обязательным условием для признания их членами семьи является факт совместного проживания, ведения совместного хозяйства, наличие общих расходов, покупка имущества для совместного пользования, участие в расходах на содержание жилья и т. д.

Поскольку мужчины проживают вместе в течение длительного времени, чему есть документальное подтверждение, то судом установлено наличие у них общего быта, который присущ именно семейной жизни.

Также Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал, что отказ государства признать фактические брачные отношения между лицами одного и того же пола нарушает их право на уважение к частной и семейной жизни, гарантированной ст. 8 Европейской конвенции по правам человека.

В частности, речь идет о решениях ЕСПЧ в делах Schalk and Kopf v. Австрия (2010), Vallianatos and Others v. Greece (2013), Fedotova and Others v. Россия (2023) и «Маймулахин и Марков против Украины» (2023).

«Правовая позиция ЕСПЧ свидетельствует о том, что фактические брачные отношения между лицами одного пола могут быть признаны, если есть доказательства совместного проживания, ведения совместного хозяйства и наличия взаимных обязанностей и прав. Это позволяет лицам одного пола получить правовую защиту своих семейных отношений.

Учитывая вышеизложенное и то, что семья и семейные отношения относятся к важнейшим сферам правового регулирования, суд пришел к выводу, что требования заявителя обоснованы, подтверждены надлежащими доказательствами и подлежат удовлетворению», - говорится в решении Деснянского райсуда Киева от 10 июня.

Таким образом, суд установил факт совместного проживания мужчин одной семьей и наличие фактических брачных отношений между ними.

Впрочем, решение суда еще может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд.

Отметим, что Министерство иностранных дел указанный судебный процесс проигнорировало.

Автор: Вячеслав Хрипун

