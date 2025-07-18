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Під час реставрації Київської фортеці розікрали близько 260 000 грн — кого підозрюють

13:48, 18 липня 2025
Науково-проектну документацію для реставрації музею «Київська фортеця» розробили із «націнкою» у 260 тис гривень.
Під час реставрації Київської фортеці розікрали близько 260 000 грн — кого підозрюють
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У Києві правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на реставрацію Башти № 4 Київської фортеці. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У відомстві зазначають, що музей «Київська фортеця» уклав договір із науково-дослідним інститутом, співробітники якого мали розробити науково-проектну документацію для реставрації та здійснення протиаварійних робіт історичної пам’ятки — Башти № 4 Київської фортеці.

Підрядник під час розробки кошторису не виконав низку передбачених договором робіт, а також завищив вартість певних з них. Зокрема, необґрунтовано зросли «розцінки» на проведення окремих досліджень, а програма протиаварійних робіт або проєкт встановлення окремих видів конструкцій не були реалізовані взагалі.

«Службовець, будучи обізнаним про наявні недоліки в проектній документації, не вжив заходів щодо її виправлення та приведення у відповідність до умов замовника. В результаті, на рахунок установи з місцевого бюджету було безпідставно перераховано близько 260 000 гривень», - заявили у поліції.

Правоохоронці затримали директора Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація» в кабінеті на робочому місці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Національна поліція Київ

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