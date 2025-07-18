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Во время реставрации Киевской крепости разворовали около 260 000 грн — кого подозревают

13:48, 18 июля 2025
Научно-проектную документацию для реставрации музея «Киевская крепость» разработали с «наценкой» в 260 тыс. гривен.
Во время реставрации Киевской крепости разворовали около 260 000 грн — кого подозревают
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В Киеве правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию Башни № 4 Киевской крепости. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В ведомстве отмечают, что музей «Киевская крепость» заключил договор с научно-исследовательским институтом, сотрудники которого должны были разработать научно-проектную документацию для реставрации и проведения противоаварийных работ на объекте исторического наследия — Башне № 4 Киевской крепости.

Подрядчик при составлении сметы не выполнил ряд предусмотренных договором работ, а также завысил стоимость некоторых из них. В частности, необоснованно выросли «расценки» на проведение отдельных исследований, а программа противоаварийных работ или проект установки некоторых видов конструкций вообще не были реализованы.

«Служебное лицо, будучи осведомленным о существующих недостатках в проектной документации, не приняло мер по их устранению и приведению в соответствие с условиями заказчика. В результате на счет учреждения из местного бюджета было безосновательно перечислено около 260 000 гривен», — заявили в полиции.

Правоохранители задержали директора Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института «УкрНДІпроектреставрація» в его рабочем кабинете.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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Национальная полиция Киев

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