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Как налоговый агент может вернуть ошибочно или излишне уплаченный военный сбор — разъяснение

17:18, 18 июля 2025
Налоговый агент имеет право вернуть или зачислить в счет будущих платежей только ту сумму военного сбора, которая была уплачена сверх начисленного обязательства, срок оплаты которого уже наступил на момент переплаты.
Как налоговый агент может вернуть ошибочно или излишне уплаченный военный сбор — разъяснение
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Главном управлении Государственной налоговой службы в Запорожской области разъяснили, как налоговый агент может вернуть излишне уплаченный военный сбор.

Условия возврата ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств определены статьей 43 Налогового кодекса Украины (НКУ).

Пунктом 43.3 статьи 43 НКУ установлено, что обязательным условием для осуществления возврата сумм денежного обязательства и пени является подача налогоплательщиком заявления о таком возврате (кроме возврата излишне удержанных (уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц, которые возвращаются контролирующим органом на основании поданной налогоплательщиком налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за отчетный календарный год по результатам проведённого перерасчета его общего годового облагаемого дохода) в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне уплаченной суммы и/или пени.

Согласно пункту 102.5 НКУ, заявления, в частности, о возврате излишне уплаченных денежных обязательств в случаях, предусмотренных НКУ, могут быть поданы не позднее 1095 дня, следующего за днем возникновения такой переплаты.

Налогоплательщик подает заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в произвольной форме, в котором указывает направление перечисления средств: на счёт налогоплательщика в банке, небанковском поставщике платёжных услуг; на единый счёт (в случае его использования); на погашение денежного обязательства и/или налогового долга по другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, независимо от вида бюджета; возврат наличными средствами в случае отсутствия у налогоплательщика счёта в банке, небанковском поставщике платёжных услуг (пункт 43.4 статьи 43 НКУ).

При этом пунктом 1 раздела III Порядка информационного взаимодействия Государственной налоговой службы Украины, её территориальных органов, Государственной казначейской службы Украины, её территориальных органов, местных финансовых органов в процессе возврата (перечисления) налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени, утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 11.02.2019 №60, предусмотрено, что заявление может быть подано налогоплательщиком в территориальный орган ГНС в электронной форме с использованием средств информационно-коммуникационных систем и с соблюдением требований законодательства в сферах защиты информации в информационно-коммуникационных системах, электронных доверительных услуг и электронного документооборота.

Согласно пункту 43.5 статьи 43 НКУ контролирующий орган не позднее чем за пять рабочих дней до окончания двадцатидневного срока со дня подачи налогоплательщиком заявления готовит заключение о возврате надлежащих сумм средств из соответствующего бюджета или с единого счёта и подаёт его для исполнения соответствующему органу, осуществляющему казначейское обслуживание бюджетных средств.

На основании полученного заключения орган, осуществляющий казначейское обслуживание бюджетных средств, в течение пяти рабочих дней осуществляет возврат ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени налогоплательщикам в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную финансовую политику.

Законом Украины от 30 июня 2023 года №3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения» (вступил в силу 1.08.2023) был исключён пункт 102.9 статьи 102 НКУ, в соответствии с которым на период действия правового режима военного или чрезвычайного положения, вводимого в Украине, приостанавливался ход сроков, определённых НКУ и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, кроме случаев, предусмотренных НКУ, и установлено, что подпункт 69.9 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, устанавливавший отдельные особенности приостановления сроков, действовал до 1.08.2023.

То есть с 1 августа 2023 года для налогоплательщиков и контролирующих органов восстановлен ход сроков, определённых НКУ и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы (в частности, в части подачи заявления о возврате излишне уплаченных денежных обязательств в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне уплаченной суммы и/или пени).

Согласно подпункту 14.1.115 пункта 14.1 статьи 14 НКУ излишне уплаченные денежные обязательства — это суммы средств, которые на определённую дату зачислены в соответствующий бюджет или на единый счёт сверх начисленных сумм денежных обязательств, предельный срок уплаты которых наступил на такую дату.

Следовательно, налоговый агент имеет право вернуть или учесть в счёт уплаты последующих платежей только ту сумму излишне уплаченного военного сбора, которая была перечислена в бюджет сверх суммы денежных обязательств, предельный срок уплаты которых наступил на такую дату

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