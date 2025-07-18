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В Узбекистане объявили приговор мужчине, воевавшему против Украины в составе ЧВК «Вагнер»

19:24, 18 июля 2025
Осуждён 59-летний узбекистанец.
В Узбекистане объявили приговор мужчине, воевавшему против Украины в составе ЧВК «Вагнер»
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В Узбекистане 59-летний житель Кашкадарьинской области осужден за участие в войне против Украины в составе ППК «Вагнера». Об этом сообщает UzNews.

Согласно материалам дела, в 2020 году выехал в Москву на заработки, где его арестовали за убийство соседа по общежитию. В августе 2021 года российский суд назначил ему девятилетнее заключение.

В сентябре 2022 года, находясь в колонии, он согласился на вербовку в "Вагнер", получив обещания зарплаты в 100 тысяч рублей ежемесячно, российского паспорта и помилования. Он воевал в течение полугода, после чего был амнистирован.

После этого мужчина оставался в Москве до марта 2025 года, а затем добровольно обратился в Службу государственной безопасности в Узбекистане. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту наемничества. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев ограничения свободы.

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