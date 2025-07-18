В Узбекистані оголосили вирок чоловікові, який воював проти України у складі ПВК «Вагнер»

Засуджено 59-річного узбекистанця.

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В Узбекистані 59-річного мешканця Кашкадар'їнської області засудили за участь у війні проти України у складі ПВК «Вагнера». Про це повідомляє UzNews.

Згідно з матеріалами справи, у 2020 році виїхав до Москви на заробітки, де його заарештували за вбивство сусіда по гуртожитку. У серпні 2021 року російський суд призначив йому дев’ятирічне ув’язнення.

У вересні 2022 року, перебуваючи в колонії, він погодився на вербування до «Вагнера», отримавши обіцянки зарплати в 100 тисяч рублів щомісяця, російського паспорта та помилування. Він воював протягом пів року, після чого був амністований.

Після цього чоловік залишався в Москві до березня 2025 року, а згодом добровільно звернувся до Служби державної безпеки в Узбекистані. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом найманства. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років і шести місяців обмеження волі.

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