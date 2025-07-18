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Поджег дом с бывшей гражданской женой и ее матерью: апелляционный суд подтвердил вину в покушении на двойное убийство

17:54, 18 июля 2025
Осужденный на 10 лет подал апелляцию, утверждая, что не собирался лишать жизни женщин, а хотел лишь их напугать.
Поджег дом с бывшей гражданской женой и ее матерью: апелляционный суд подтвердил вину в покушении на двойное убийство
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Черновицкий апелляционный суд оставил по-прежнему приговор Заставновского районного суда Черновицкой области, согласно которому 66-летний мужчина был приговорен по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы.

Суд установил, что в сентябре 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел во двор потерпевших с канистрой зажигательной смеси и спичками. Когда женщины его увидели, закрылись в доме. Выражая угрозы убийством и зная, что они находятся внутри, облил жидкостью входную дверь и фасад дома и поджег.

Выходя из двора, он продолжал угрожать, говорил, что, если они не сгорели, то сгорят ночью полностью. Лишь после того, как мужчина покинул территорию домохозяйства, одна из женщин выбежала из дома и начала тушить пламя водой, которая была в ведрах в доме. Таким образом, обвиняемый не завершил преступление по причинам, не зависевшим от его воли.

В суде первой инстанции и во время апелляционного рассмотрения дела обвиняемый признавал вину в умышленном повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины), но отрицал совершение оконченного покушения на умышленное убийство двух человек (ч. 2 ст. 15, 2 п. 1 п. 1). Украины).

В апелляционной жалобе он просил отменить приговор в этой части, настаивая на том, что не собирался лишать жизни женщин, а хотел лишь их напугать. Однако коллегия судей отклонила эти доводы как необоснованные.

Вина обвиняемого в покушении на убийство была подтверждена совокупностью доказательств, в частности, и показами потерпевших, полностью совпадающих с видеозаписью камер наблюдения, размещенных во дворе домохозяйства.

Суд установил, что обвиняемый и потерпевшая прожили вместе 24 лет, а после развода женщина жила в доме своей пожилой матери. Между ними продолжались неприязненные отношения, конфликты, инициатором которых был именно обвиняемый. Ранее он уже неоднократно совершал домашнее насилие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а менее чем за месяц до поджога был осужден за нанесение телесных повреждений женщине, за что получил наказание в виде штрафа.

Принимая решение по данному делу, суд также учел поведение обвиняемого и после поджога – мужчина не пытался потушить пожар или помочь пострадавшим, хотя знал, что мать женщины не сможет самостоятельно выбраться из дома, поскольку имеет ограниченную подвижность. Напротив, услышав крики изнутри, подливал остатки жидкости.

По мнению коллегии судей, обвиняемый совершил все действия, которые считал достаточными для лишения жизни потерпевших. И только обстоятельства, независимые от его воли, помешали прекращению преступления.

Его утверждение об отсутствии умысла суд оценил критически – как избранный способ защиты.

Апелляционный суд отказал обвиняемому в удовлетворении его апелляционной жалобы и оставил приговор суда и инстанции без изменений.

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