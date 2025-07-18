Чехия ввела уголовную ответственность за пропаганду коммунизма

Новый закон криминализирует пропаганду коммунистической идеологии.

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Президент Чехии Петр Павел подписал поправку в Уголовный кодекс страны, которая криминализирует пропаганду коммунистической идеологии, ставя ее в один ряд с нацистской пропагандой. Об этом сообщает Euroactiv.

Обновленное законодательство предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет для тех, кто "создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, явно направленные на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти".

Изменения произошли после призывов чешских исторических институтов, в частности, Института изучения тоталитарных режимов, исправить то, что они считали правовым дисбалансом.

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