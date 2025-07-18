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Чехія запровадила кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму

20:54, 18 липня 2025
Новий закон криміналізує пропаганду комуністичної ідеології.
Чехія запровадила кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму
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Президент Чехії Петр Павел підписав поправку до Кримінального кодексу країни, яка криміналізує пропаганду комуністичної ідеології, ставлячи її в один ряд з нацистською пропагандою. Про це повідомляє Euroactiv.

Оновлене законодавство передбачає тюремне ув'язнення строком до п'яти років для тих, хто "створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні або інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної або класової ненависті".

Зміни відбулися після закликів чеських історичних інституцій, зокрема Інституту вивчення тоталітарних режимів, виправити те, що вони вважали правовим дисбалансом.

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