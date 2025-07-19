У судові бібліотеки Нігерії можуть впровадити ШІ

У Нігерії в судові бібліотеки запропонували впровадити цифрові інструменти.

Фото: judges.org

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Голова Верховного суду Нігерії, суддя Кудіраат Кекере-Екун, закликала бібліотекарів судової системи впроваджувати штучний інтелект та цифрові інструменти для покращення юридичних досліджень і підтримання актуальності бібліотечних фондів, передає MSN.

Вона зазначила, що судові бібліотеки та їхні хранителі відіграють незамінну роль у здійсненні правосуддя.

Суддя Кекере-Екун додала, що нинішня цифрова трансформація вимагає відповідної еволюції судових бібліотек, зазначивши, що гібридні системи, які поєднують традиційні друковані матеріали з цифровими платформами, стали новим стандартом.

Вона підкреслила, що судові бібліотеки — це не просто сховища книг і документів, а інтелектуальні центри судів, основа юридичних досліджень, які забезпечують обґрунтованість судових рішень через нормативні акти, прецеденти, коментарі та сучасні тенденції у праві.

Суддя додала, що вкрай важливо, аби судові бібліотеки оновлювали свою технологічну інфраструктуру, інвестували в цифровий контент і розвивали спроможності бібліотечних працівників ефективно використовувати сучасні дослідницькі інструменти.

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