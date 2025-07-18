Трамп пригрозив судом газеті WSJ через статтю про його листівку до дня народження Епштейна

Після публікації матеріалу з буцімто підписаним Трампом непристойним привітанням, президент США назвав статтю фальшивкою та вимагає розсекретити частину справи Епштейна.

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Президент США Дональд Трамп заявив про намір подати до суду на видання The Wall Street Journal через статтю, яка стосується його можливих зв’язків із Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє NPR.

Вказується, що газета WSJ опублікувала матеріал, у якому йдеться, що у 2003 році, ще до арешту Епштейна, Трамп нібито передав йому непристойне вітання з днем народження. У статті згадується про книгу вітальних листів, вилучену під час розслідування, де серед іншого є лист із зображенням оголеної жінки та підписом «Donald». Завершується послання словами: «З Днем народження — і хай кожен день буде ще однією чудовою таємницею».

В коментарі Трамп заперечив, що писав цей лист або малював малюнок.

«Я ніколи в житті не малював. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова», — сказав президент США.

Трамп опублікував заяву на платформі Truth Social, назвавши публікацію «брехливою, зловмисною та наклепницькою». Він запевнив, що попереджав керівництво видання, компанію NewsCorp і її почесного голову Руперта Мердока про фальшивість листа й погрожував судовим позовом у разі публікації.

«The Wall Street Journal і особисто Руперт Мердок були прямо попереджені президентом Дональдом Трампом, що оприлюднений лист — підробка, і якщо його опублікують, буде подано позов», — йдеться у дописі.

Невдовзі після цього Трамп заявив, що доручив колишній генеральній прокурорці Флориди Пем Бонді оприлюднити частину матеріалів у кримінальній справі Епштейна.

Сама Бонді також підтвердила у соцмережах, що готова звернутися до суду вже в п’ятницю з відповідним клопотанням.