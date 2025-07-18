Трамп пригрозил судом газете WSJ из-за статьи о его открытке ко дню рождения Эпштейна

После публикации материала с якобы подписанным Трампом непристойным поздравлением, президент США назвал статью подделкой и требует рассекретить часть материалов дела Эпштейна.

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на издание The Wall Street Journal из-за статьи, в которой упоминаются его возможные связи с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает NPR.

Уточняется, что газета WSJ опубликовала материал, в котором говорится, что в 2003 году, за три года до ареста Эпштейна, Трамп якобы передал ему непристойное поздравление с днем рождения. В статье упоминается книга поздравительных писем, изъятая в рамках расследования. Среди них — письмо с изображением обнаженной женщины и подписью «Donald». В конце письма написано: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одной прекрасной тайной».

В комментарии изданию Трамп опроверг, что писал это письмо или делал рисунок.

«Я никогда в жизни не рисовал. Я не рисую женщин. Это не мой стиль. Это не мои слова», — заявил президент США.

Трамп опубликовал заявление на платформе Truth Social, назвав материал «ложным, злонамеренным и клеветническим». Он уверил, что заранее предупредил руководство издания, компанию NewsCorp и ее почетного председателя Руперта Мердока о поддельности письма и пригрозил судом в случае публикации.

«The Wall Street Journal и лично Руперт Мердок были прямо предупреждены президентом Дональдом Трампом, что опубликованное письмо — фальшивка, и если его опубликуют, будет подан иск», — говорится в заявлении.

Вскоре после этого Трамп сообщил, что поручил бывшему генеральному прокурору Флориды Пэм Бонди обнародовать часть материалов по уголовному делу Эпштейна.

Сама Бонди также подтвердила в соцсетях, что готова уже в пятницу обратиться в суд с соответствующим ходатайством.

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