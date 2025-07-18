Рустем Умеров анонсировал аудит исполнения решений Ставки Верховного Главнокомандующего

Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время представит Владимиру Зеленскому план действий.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с новым секретарем СНБО Рустемом Умеровым работу Совета нацбезопасности и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в сфере обороны и переговоров.

Позже Рустем Умеров сообщил, что во время разговора с Главой государства обсудили четкие задачи и приоритеты работы.

«1. Координация и контроль сектора безопасности и обороны.

Задача — обеспечить системную и эффективную синхронизацию действий всех компонентов. В ближайшее время будет проведен аудит исполнения решений Ставки Верховного Главнокомандующего. В ближайшее время представим Президенту Украины план действий.

Вооружение

Продолжаю координировать все поставки оружия, совместное производство и партнерства, включая наиболее чувствительные направления. Остаюсь в постоянном диалоге с нашими международными партнерами. Особенно в том, что касается дискретных договоренностей, которые остаются критически важными для нашей обороноспособности.

Технологии и инновации.

Восстановим полноценную работу технологической ставки, чтобы ускорить технологическую модернизацию фронта.

Переговорный трек.

Украина последовательно выступает за справедливый мир — и мы работаем над тем, чтобы он был достигнут в тесной координации с союзниками. Мир через силу», — заявил он.

Напомним, что Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем СНБО. Ранее Умеров был министром обороны.

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