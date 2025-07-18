Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем СНБО

Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Фото: golos.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Президента 18 июля.

«Назначить УМЕРОВА Рустема Энверовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа.

В этой должности бывший министр обороны заменил Александра Литвиненко, который был секретарем СНБО с марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил увольнение Маркаровой с должности посла Украины в США, ее может заменить Умеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.