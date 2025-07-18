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Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем РНБО

10:15, 18 липня 2025
Рустема Умєрова призначено секретарем Ради нацбезпеки та оборони України.
Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем РНБО
Фото: golos.com.ua
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Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради нацбезпеки та оборони України. Відповідний указ опубліковано на сайті Президента 18 липня.

«Призначити УМЄРОВА Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться тексту указу.

На цій посаді колишній міністр оборони замінив Олександра Литвиненка, який був секретарем РНБО із березня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підтвердив звільнення Маркарової із посади посла України у США, її може замінити Умєров.

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Володимир Зеленський Рустем Умєров РНБО

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