Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем РНБО

Рустема Умєрова призначено секретарем Ради нацбезпеки та оборони України.

Фото: golos.com.ua

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Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради нацбезпеки та оборони України. Відповідний указ опубліковано на сайті Президента 18 липня.

«Призначити УМЄРОВА Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться тексту указу.

На цій посаді колишній міністр оборони замінив Олександра Литвиненка, який був секретарем РНБО із березня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підтвердив звільнення Маркарової із посади посла України у США, її може замінити Умєров.

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