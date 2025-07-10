Зеленський підтвердив звільнення Маркарової із посади посла України у США, її може замінити Умєров

Володимир Зеленський підтвердив, що планується зміна посла України у Сполучених Штатах.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Оксана Маркарова залишить посаду посла України у США. Про це він сказав під час пресконференції у Римі 10 липня.

Глава держави підкреслив, що він хоче, аби Маркарова працювала в Україні. А замінити її зможе міністр оборони Рустем Умєров, однак щодо цього остаточного рішення немає.

«Одна з моїх ідей, що Умеров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні. Якщо я вирішу, що ключовим послом України в США стане Умєров, це серйозно вплине на перестановки в уряді», — заявив він.

Зеленський додав, що Україні важливо посилювати відносини зі США, а тому потрібно, щоб на посаді посла людина «була сильною та була в контексті найголовнішого», зокрема щодо постачання зброї.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів. Президент України Володимир Зеленський може звільнити Оксану Маркарову вже наступного тижня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.