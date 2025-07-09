Сибіга підтвердив заміну Маркарової та анонсував до 20 кадрових змін

У МЗС підтвердили ротацію Маркарової та інших послів, які не відчувають реалій фронту.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив намір президента Володимира Зеленського замінити посла України в США Оксану Маркарову та оголосив про планову ротацію дипломатичних представників у країнах G7 і G20, повідомив він в інтерв’ю Українському радіо.

«Оксана Маркарова – одна з наших найбільш успішних послів, це правда. Надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл. Я вам підтверджу, що бачення президента України – здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Передусім посилити ці країни», – зазначив Сибіга. За його словами, очікується близько 20 президентських указів щодо звільнення та призначення нових послів.

Міністр підкреслив, що ефективність роботи послів оцінюватиметься за результатами, а дипломати повинні відповідати реаліям країни, що воює.

«Я був обурений, перебуваючи в одній країні, коли там було наше посольство, а в мене мої візаві запитували: «так що, у вас ще триває війна?» Я був обурений, тому таким послам чи працівникам не місце в системі. Це неминучий процес ротації.Відразу після указу, після призначення потрібно бути готовим до повернення, тому що це, ще раз повторюся, прерогатива Президента», – додав Сибіга.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів. Президент України Володимир Зеленський може звільнити Оксану Маркарову вже наступного тижня.

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