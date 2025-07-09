Практика судів
  1. В Україні

Сибіга підтвердив заміну Маркарової та анонсував до 20 кадрових змін

08:32, 9 липня 2025
У МЗС підтвердили ротацію Маркарової та інших послів, які не відчувають реалій фронту.
Сибіга підтвердив заміну Маркарової та анонсував до 20 кадрових змін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив намір президента Володимира Зеленського замінити посла України в США Оксану Маркарову та оголосив про планову ротацію дипломатичних представників у країнах G7 і G20, повідомив він в інтерв’ю Українському радіо.

«Оксана Маркарова – одна з наших найбільш успішних послів, це правда. Надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл. Я вам підтверджу, що бачення президента України – здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Передусім посилити ці країни», – зазначив Сибіга. За його словами, очікується близько 20 президентських указів щодо звільнення та призначення нових послів.

Міністр підкреслив, що ефективність роботи послів оцінюватиметься за результатами, а дипломати повинні відповідати реаліям країни, що воює.

«Я був обурений, перебуваючи в одній країні, коли там було наше посольство, а в мене мої візаві запитували: «так що, у вас ще триває війна?» Я був обурений, тому таким послам чи працівникам не місце в системі. Це неминучий процес ротації.Відразу після указу, після призначення потрібно бути готовим до повернення, тому що це, ще раз повторюся, прерогатива Президента», – додав Сибіга.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів. Президент України Володимир Зеленський може звільнити Оксану Маркарову вже наступного тижня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США МЗС Андрій Сибіга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У питаннях відстрочки від призову для чоловіків до 25 років готують зміни – законопроект

Відстрочку від призову під час мобілізації пропонується надавати тим військовозобов’язаним до 25 років, які пройшли базову військову службу, прибравши норми про базову загальновійськову підготовку.

Усі кандидати на посади прокурорів повинні будуть пройти військову службу – законопроект про нацспротив

І чоловіки, і жінки для того, аби претендувати на посади прокурорів, повинні будуть обов’язково пройти військову службу – комітет з нацбезпеки рекомендував схвалити законопроект.

Студентів будуть готувати до нацспротиву замість базової загальновійськової підготовки – комітет нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект

Рекомендований до схвалення законопроект передбачає обов’язковість підготовки громадян до національного спротиву.

Дорадча група експертів відмовляється співпрацювати з Верховною Радою – у парламенті звинуватили ДГЕ у неповазі до законодавчої гілки влади

У Дорадчій групі експертів кажуть, що вимоги Комітету ВРУ є незаконними і звинуватили народних депутатів у небажанні призначати суддів Конституційного Суду.

3756 кримінальних проваджень стосовно бізнесу вже закрито – Генпрокурор Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що з 20 тисяч за підсумками якісного аудиту вже закрито 3756 кримінальних проваджень стосовно бізнесу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео