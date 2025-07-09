Сибига подтвердил замену Маркаровой и анонсировал до 20 кадровых изменений

В МИД подтвердили ротацию Маркаровой и других послов, которые не чувствуют реалий фронта.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил намерение президента Владимира Зеленского заменить посла Украины в США Оксану Маркарову и объявил о плановой ротации дипломатических представителей в странах G7 и G20, сообщил он в интервью Украинскому радио.

«Оксана Маркарова - одна из наших наиболее успешных послов, это правда. Чрезвычайно эффективная, харизматичная, но наверное, что у каждого дипломата есть ротационный цикл. Я вам подтвержу, что видение президента Украины - осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. Прежде всего усилить эти страны», - отметил Сибига. По его словам, ожидается около 20 президентских указов об увольнении и назначении новых послов.

Министр подчеркнул, что эффективность работы послов будет оцениваться по результатам, а дипломаты должны соответствовать реалиям воюющей страны.

«Я был возмущен, находясь в одной стране, когда там было наше посольство, а у меня мои визави спрашивали: «так что, у вас еще продолжается война?» Я был возмущен, поэтому таким послам или работникам не место в системе. Это неизбежный процесс ротации. сразу после указа, после назначения нужно быть готовым к возвращению, потому что это, еще раз повторюсь, прерогатива Президента», - добавил Сибига.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина может заменить посла Украины в США Оксану Маркарову на одного из министров. Президент Украины Владимир Зеленский может уволить Оксану Маркарову уже на следующей неделе.

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