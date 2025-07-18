Посмертне донорство в Україні — як дати згоду та коли це заборонено

Хто може стати донором після смерті, як надати або відкликати згоду, коли рішення ухвалюють родичі та в яких випадках донорство заборонене.

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Людина може бути донором як за життя, так і після смерті. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як надати згоду на посмертне донорство, коли це заборонено і чому це важливо.

Коли можливе вилучення органів

Лише після:

встановлення смерті мозку — має бути підтверджено консиліумом лікарів

фіксації біологічної смерті — тільки для вилучення тканин (шкіри, рогівки або судин).

Як стати донором після смерті

надати згоду за життя — це може зробити повнолітня дієздатна людина

попросити родичів підтримати донорство після смерті.

Як надати згоду на донорство

Звернутись до трансплант-координатора будь-якого медзакладу та подати згоду письмово або електронну.

Згоду можна відкликати або змінити у будь-який момент.

Інформацію зафіксують в електронній системі охорони здоров’я. За бажанням — внесуть помітки у паспорт або водійське посвідчення.

Коли рішення приймають родичі

Якщо людина не залишила згоду за життя. В цьому випадку згоду запитують у:

чоловіка/дружини або близьких родичів

того, хто зобов’язався поховати — якщо родичів немає.

У разі смерті дитини — у батьків або законних представників.

Коли донорство заборонено

людина висловила незгоду за життя. Ця інформація буде зафіксована в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин

родичі не дали згоду — якщо людина за життя не зафіксувала згоду

є заборона суду чи правоохоронців

судово-медичний експерт має обґрунтовані заперечення.

Хто не може бути донором посмертно

діти-сироти

люди, особу яких не встановлено

люди, визнані недієздатними

загиблі під час виконання службових обов’язків або внаслідок збройної агресії

загиблі внаслідок застосування заходів примусу правоохоронцями.

Чи платять за посмертне донорство

Ні. Донор та його родичі не отримують винагороду.

Трансплантація фінансується державою.

Порушення порядку трансплантації та насильницьке донорство — кримінальні злочини.

Чому посмертне донорство важливе

Рятує життя:

один донор може врятувати кількох пацієнтів.

для багатьох трансплантація — це єдина можливість вижити або значно покращити якість здоров’я.

Розвиток медицини:

донорські органи можуть бути використані для медичних досліджень, що сприяє розвитку медицини.

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