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Посмертне донорство в Україні — як дати згоду та коли це заборонено

15:30, 18 липня 2025
Хто може стати донором після смерті, як надати або відкликати згоду, коли рішення ухвалюють родичі та в яких випадках донорство заборонене.
Посмертне донорство в Україні — як дати згоду та коли це заборонено
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Людина може бути донором як за життя, так і після смерті. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як надати згоду на посмертне донорство, коли це заборонено і чому це важливо.

Коли можливе вилучення органів

Лише після:

  • встановлення смерті мозку — має бути підтверджено консиліумом лікарів
  • фіксації біологічної смерті — тільки для вилучення тканин (шкіри, рогівки або судин).

Як стати донором після смерті

  • надати згоду за життя — це може зробити повнолітня дієздатна людина
  • попросити родичів підтримати донорство після смерті.

Як надати згоду на донорство

Звернутись до трансплант-координатора будь-якого медзакладу та подати згоду письмово або електронну.

Згоду можна відкликати або змінити у будь-який момент.

Інформацію зафіксують в електронній системі охорони здоров’я. За бажанням — внесуть помітки у паспорт або водійське посвідчення.

Коли рішення приймають родичі

Якщо людина не залишила згоду за життя. В цьому випадку згоду запитують у:

  • чоловіка/дружини або близьких родичів
  • того, хто зобов’язався поховати — якщо родичів немає.

У разі смерті дитини — у батьків або законних представників.

 Коли донорство заборонено

  • людина висловила незгоду за життя. Ця інформація буде зафіксована в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин
  • родичі не дали згоду — якщо людина за життя не зафіксувала згоду
  • є заборона суду чи правоохоронців
  • судово-медичний експерт має обґрунтовані заперечення.

Хто не може бути донором посмертно

  • діти-сироти
  • люди, особу яких не встановлено
  • люди, визнані недієздатними
  • загиблі під час виконання службових обов’язків або внаслідок збройної агресії
  • загиблі внаслідок застосування заходів примусу правоохоронцями.

Чи платять за посмертне донорство

Ні. Донор та його родичі не отримують винагороду.

Трансплантація фінансується державою.

Порушення порядку трансплантації та насильницьке донорство — кримінальні злочини.

Чому посмертне донорство важливе

Рятує життя:

  • один донор може врятувати кількох пацієнтів.
  • для багатьох трансплантація — це єдина можливість вижити або значно покращити якість здоров’я.

Розвиток медицини:

  • донорські органи можуть бути використані для медичних досліджень, що сприяє розвитку медицини.

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