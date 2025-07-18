Посмертне донорство в Україні — як дати згоду та коли це заборонено

Людина може бути донором як за життя, так і після смерті. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як надати згоду на посмертне донорство, коли це заборонено і чому це важливо.
Коли можливе вилучення органів
Лише після:
Як стати донором після смерті
Як надати згоду на донорство
Звернутись до трансплант-координатора будь-якого медзакладу та подати згоду письмово або електронну.
Згоду можна відкликати або змінити у будь-який момент.
Інформацію зафіксують в електронній системі охорони здоров’я. За бажанням — внесуть помітки у паспорт або водійське посвідчення.
Коли рішення приймають родичі
Якщо людина не залишила згоду за життя. В цьому випадку згоду запитують у:
У разі смерті дитини — у батьків або законних представників.
Коли донорство заборонено
Хто не може бути донором посмертно
Чи платять за посмертне донорство
Ні. Донор та його родичі не отримують винагороду.
Трансплантація фінансується державою.
Порушення порядку трансплантації та насильницьке донорство — кримінальні злочини.
Чому посмертне донорство важливе
Рятує життя:
Розвиток медицини:
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