Посмертное донорство в Украине — как дать согласие и когда это запрещено

Кто может стать донором после смерти, как дать или отозвать согласие, когда решение принимают родственники и в каких случаях запрещено донорство.

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Человек может быть донором как при жизни, так и после смерти. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как дать согласие на посмертное донорство, когда это запрещено и почему это важно.

Когда возможно изъятие органов

Только после:

установления смерти мозга — должно быть подтверждено консилиумом врачей

фиксации биологической смерти — только для изъятия тканей (кожи, роговицы или сосудов).

Как стать донором после смерти

дать согласие при жизни — это может сделать совершеннолетний дееспособный человек

попросить родственников поддержать донорство после смерти.

Как дать согласие на донорство

Обратиться к трансплант-координатору любого медучреждения и подать согласие письменно или в электронном виде.

Согласие можно отозвать или изменить в любой момент.

Информация будет зафиксирована в электронной системе здравоохранения. По желанию — сделают отметки в паспорте или водительском удостоверении.

Когда решение принимают родственники

Если человек не оставил согласие при жизни. В этом случае согласие запрашивают у:

супруга/супруги или близких родственников

лица, взявшего на себя обязанность похоронить — если нет родственников.

В случае смерти ребёнка — у родителей или законных представителей.

Когда донорство запрещено

человек при жизни выразил несогласие. Эта информация будет зафиксирована в Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей

родственники не дали согласия — если человек при жизни не зафиксировал согласие

есть запрет суда или правоохранительных органов

судебно-медицинский эксперт имеет обоснованные возражения.

Кто не может быть донором посмертно

дети-сироты

лица, чья личность не установлена

люди, признанные недееспособными

погибшие при исполнении служебных обязанностей или в результате вооружённой агрессии

погибшие в результате применения принудительных мер правоохранительными органами.

Платят ли за посмертное донорство

Нет. Донор и его родственники не получают вознаграждение.

Трансплантация финансируется государством.

Нарушение порядка трансплантации и насильственное донорство — уголовные преступления.

Почему посмертное донорство важно

Спасает жизни:

один донор может спасти несколько пациентов

для многих трансплантация — единственный шанс выжить или значительно улучшить состояние здоровья.

Развитие медицины:

донорские органы могут использоваться для медицинских исследований, что способствует развитию медицины.

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