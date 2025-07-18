Посмертное донорство в Украине — как дать согласие и когда это запрещено

15:30, 18 июля 2025
Кто может стать донором после смерти, как дать или отозвать согласие, когда решение принимают родственники и в каких случаях запрещено донорство.
Человек может быть донором как при жизни, так и после смерти. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как дать согласие на посмертное донорство, когда это запрещено и почему это важно.
Когда возможно изъятие органов
Только после:
- установления смерти мозга — должно быть подтверждено консилиумом врачей
- фиксации биологической смерти — только для изъятия тканей (кожи, роговицы или сосудов).
Как стать донором после смерти
- дать согласие при жизни — это может сделать совершеннолетний дееспособный человек
- попросить родственников поддержать донорство после смерти.
Как дать согласие на донорство
Обратиться к трансплант-координатору любого медучреждения и подать согласие письменно или в электронном виде.
Согласие можно отозвать или изменить в любой момент.
Информация будет зафиксирована в электронной системе здравоохранения. По желанию — сделают отметки в паспорте или водительском удостоверении.
Когда решение принимают родственники
Если человек не оставил согласие при жизни. В этом случае согласие запрашивают у:
- супруга/супруги или близких родственников
- лица, взявшего на себя обязанность похоронить — если нет родственников.
В случае смерти ребёнка — у родителей или законных представителей.
Когда донорство запрещено
- человек при жизни выразил несогласие. Эта информация будет зафиксирована в Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей
- родственники не дали согласия — если человек при жизни не зафиксировал согласие
- есть запрет суда или правоохранительных органов
- судебно-медицинский эксперт имеет обоснованные возражения.
Кто не может быть донором посмертно
- дети-сироты
- лица, чья личность не установлена
- люди, признанные недееспособными
- погибшие при исполнении служебных обязанностей или в результате вооружённой агрессии
- погибшие в результате применения принудительных мер правоохранительными органами.
Платят ли за посмертное донорство
Нет. Донор и его родственники не получают вознаграждение.
Трансплантация финансируется государством.
Нарушение порядка трансплантации и насильственное донорство — уголовные преступления.
Почему посмертное донорство важно
Спасает жизни:
- один донор может спасти несколько пациентов
- для многих трансплантация — единственный шанс выжить или значительно улучшить состояние здоровья.
Развитие медицины:
- донорские органы могут использоваться для медицинских исследований, что способствует развитию медицины.
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