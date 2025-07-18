Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России

Новый пакет предусматривает запрет на эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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Послы Европейского Союза согласовали 18 пакет санкций Евросоюза против России.

18-й пакет санкций ЕС против России будет включать, в частности, установление динамического потолка цен на российскую нефть, запрет на эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также новые ограничения для российских банков.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала согласованный 18-й пакет одним из самых мощных из всех, примененных против РФ.

"Мы еще больше обрезаем бюджет Кремля на финансирование войны, включив в списки еще 105 судов "теневого флота" и тех, кто им способствует, и ограничивая доступ российских банков к финансированию. "Северный поток" будет под запретом. Это также более низкий ценовой потолок на нефть", - рассказала Кая Каллас.

По ее словам, санционный пакет обеспечит дополнительное давление на российский ВПК, китайские банки, помогающие РФ обходить санкции, и дополнительные препятствия для импорта в Россию компонентов, используемых в военных БПЛА.

"Мы впервые наказали санкциями реестр судов и крупнейший нефтеперерабатывающий объект "Роснефти" в Индии. Кроме того, наши санкции избивают по тем, кто занимается навязыванием идеологии украинским детям", – добавила Каллас.

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