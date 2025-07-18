Апелляционный суд подтвердил требования Минюста о возвращении имущества, незаконно отчужденного Коммунистической партией

Северный апелляционный хозяйственный суд упразднил регистрацию прав на имущество, которое Компартия передала в 2014 году подконтрольной благотворительной организации.

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Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил требования Министерства юстиции Украины и отменил государственную регистрацию прав на четыре объекта недвижимого имущества, которые были переданы Коммунистической партией Украины в 2014 году в пользу подконтрольной структуры — Благотворительной организации «Благотворительный фонд содействия социально незащищённым слоям населения». Об этом сообщили в Минюсте.

Речь идет о нежилых помещениях и зданиях общей площадью 1 163,6 кв. м в городе Киеве, которые стали предметом дарения в пользу благотворительной организации.

Ранее, в апреле 2025 года, Большая Палата Верховного Суда в деле № 924/971/23 установила, что передача имущества КПУ связанным лицам является формой недобросовестного поведения сторон спорной сделки, противоречит законодательству о политических партиях и нарушает общественный порядок. Такие сделки признаются ничтожными

Отмена регистрации прав на имущество открывает путь к возвращению этих объектов предыдущему собственнику — Коммунистической партии Украины. Учитывая, что эта политическая сила запрещена решением суда, соответствующее имущество будет передано в собственность государства.

Напомним, в 2014 году, после начала российской агрессии против Украины, Министерство юстиции обратилось в суд с иском о запрете деятельности Коммунистической партии. Причина — системная поддержка действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины. Уже менее чем через месяц после подачи этого иска КПУ и её структурные образования начали массово передавать своё имущество «в дар» — либо членам партии, либо связанным юридическим лицам, где руководителями или учредителями были аффилированные лица. Таким образом было оформлено более 130 объектов недвижимости по всей территории Украины — от квартир и офисов до земельных участков.

В 2023 году Минюст подал 123 иска к КПУ и её структурам по поводу имущества, которое было незаконно отчуждено — в основном через схемы дарения связанным лицам.

По состоянию на сегодня принято 79 решений в пользу государства, и уже 70 объектов недвижимости передано в государственную собственность. Среди них здания, квартиры, офисные помещения и земельные участки.

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