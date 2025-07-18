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В Гоструда разъяснили, можно ли потерять право на социальный отпуск

10:24, 18 июля 2025
Украинцам объяснили, можно ли потерять право на социальный отпуск, если он не использован своевременно.
В Гоструда разъяснили, можно ли потерять право на социальный отпуск
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Государственная служба Украины по вопросам труда пояснила , теряется ли право на социальный отпуск, если он не был использован своевременно.

Согласно статье 19 Закона Украины «Об отпусках» одинокой матери ежегодно предоставляется дополнительный социальный отпуск.

В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона Украины «Об отпусках», в случае увольнения работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. Действующим законодательством не предусмотрен срок давности, после которого работник теряет право на дополнительный социальный отпуск. Если он по каким-либо причинам не воспользовался своим правом на него за предыдущий год или за несколько лет, он имеет право использовать его, а в случае увольнения (независимо от оснований) ему должна быть выплачена компенсация за все неиспользованные дни такого отпуска.

Выплата денежной компенсации за такой отпуск предусмотрена исключительно при увольнении работника.

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Гоструда

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