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В Днепропетровской области враг ударил по электровозу: погиб машинист

09:20, 18 июля 2025
Помощник машиниста получил ранение.
В Днепропетровской области враг ударил по электровозу: погиб машинист
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В Днепропетровской области российские оккупанты попали по электровозу "Укрзализныци", в результате чего погиб машинист. Об этом сообщили в УЗ.

Помощник машиниста получил ранение.

"Снова трагические новости с утра для всей железнодорожной семьи. Мы глубоко сочувствуем семье погибшего и будем рядом в этот сложный для них момент", — отметили в Укрзализныце.

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