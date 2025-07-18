В Днепропетровской области враг ударил по электровозу: погиб машинист

Помощник машиниста получил ранение.

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В Днепропетровской области российские оккупанты попали по электровозу "Укрзализныци", в результате чего погиб машинист. Об этом сообщили в УЗ.

Помощник машиниста получил ранение.

"Снова трагические новости с утра для всей железнодорожной семьи. Мы глубоко сочувствуем семье погибшего и будем рядом в этот сложный для них момент", — отметили в Укрзализныце.

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