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Как налоговая должна уведомить плательщика о рассмотрении материалов проверки - разъяснение

09:06, 18 июля 2025
Если налогоплательщик подает возражение к акту проверки или добавляет документы и пояснения, ГНС должна сообщить его о дате, времени и месте/способе рассмотрения материалов, включая возможность видеоконференции.
Как налоговая должна уведомить плательщика о рассмотрении материалов проверки - разъяснение
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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, как налоговики должны уведомлять плательщика о рассмотрении материалов проверки.

25 апреля вступил в силу приказ Министерства финансов от 14.03.2025 №151 (далее – Приказ №151), которым внесены изменения в Порядок оформления результатов документальных проверок соблюдения законодательства Украины по вопросам налогового, валютного и другого законодательства плательщиками налогов, утверждённый приказом Министерства финансов Украины от 20.08.2015 №727 (далее – Порядок №727).

Приказом №151 предоставлена возможность плательщику налогов участвовать в рассмотрении возражений к акту проверки в режиме видеоконференции и предоставлять устные объяснения во время таких видеоконференций.

Определено, что в случае получения от плательщика налогов возражений к акту проверки и/или дополнительных документов и объяснений контролирующий орган обязан уведомить плательщика налогов о дате, времени и месте/способе рассмотрения материалов проверки, в том числе в режиме видеоконференции. Такое уведомление направляется плательщику налогов в течение двух рабочих дней со дня получения от него возражений и/или дополнительных документов и объяснений, но не позднее чем за четыре рабочих дня до дня их рассмотрения. Информация (уведомление) о рассмотрении материалов проверки в режиме видеоконференции направляется плательщику налогов в электронном виде в Электронный кабинет средствами электронной связи.

Непосредственно во время рассмотрения контролирующим органом материалов проверки плательщик налогов имеет право предоставлять письменные (кроме случаев рассмотрения материалов проверки в режиме видеоконференции) и/или устные объяснения по предмету рассмотрения.

В случае оповещения через автоматизированную систему централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, в частности воздушной тревоге, в пределах административно-территориальной единицы, в которой находятся комиссия центрального уровня и/или плательщик налогов в период, определённый для рассмотрения материалов проверки в режиме видеоконференции с таким плательщиком налогов, предусмотрена возможность переноса рассмотрения материалов проверок в пределах срока их рассмотрения.

В то же время, если плательщик налогов (его представитель), которому направлено уведомление, не обеспечил подключение к режиму видеоконференции в указанные в уведомлении дату и время или такого плательщика налогов невозможно идентифицировать согласно способу идентификации, материалы проверки такого плательщика налогов подлежат рассмотрению без его участия.

Для обеспечения защиты прав плательщиков налогов и подтверждения законности процедуры рассмотрения возражений к акту проверки, в том числе в режиме видеоконференции, определена процедура идентификации плательщика налогов или его представителя.

Кроме того, во время рассмотрения контролирующим органом материалов проверки в режиме видеоконференции процесс такого рассмотрения фиксируется с помощью технических средств видеозаписи, и в протоколе заседания комиссии указывается идентификатор (ссылка) видеозаписи видеоконференции либо прилагается носитель видеозаписи видеоконференции.

Таким образом, Приказ №151 приводит Порядок №727 в соответствие с нормами Налогового кодекса Украины, Закона Украины от 23.02.2024 №3603-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно усовершенствования онлайн-коммуникации с плательщиками налогов и уточнения отдельных положений законодательства» и Закона Украины от 20.03.2023 №2970-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах».

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налоговая

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