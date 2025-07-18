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Украина предлагает иностранным производителям испытывать их новое оружие на поле боя

08:48, 18 июля 2025
Компании будут присылать свою продукцию в Украину, проводить онлайн-обучение по ее использованию, а затем ждать, пока украинские войска испытывают ее и пришлют отчеты.
Украина предлагает иностранным производителям испытывать их новое оружие на поле боя
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Украина предоставит иностранным производителям вооружений возможность тестировать их передовое оружие прямо на фронте. Об этом, как пишет Reuters, сообщила украинская платформа Brave1.

Да, стартует программа "Испытания в Украине". Иностранные производители БПЛА, НРК, водных дронов, РЭБ и продуктов с искусственным интеллектом смогут обратиться для тестирования своих изделий в Украине. Производители смогут тестировать продукты непосредственно на месте, что позволяет вносить коррективы в режиме реального времени, или доверить тестирование Brave1 – специалисты кластера самостоятельно проведут тестирование и предоставят партнерам подробный отчет с результатами.

"Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой", – объяснил в интервью агентству руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина уже построила инфраструктуру для быстрого развития оборонных технологий.

"Наша страна также готова помогать компаниям из стран-партнеров разрабатывать, тестировать и совершенствовать технологии, работающие на поле боя. Это возможность получить опыт, который невозможно смоделировать в лабораториях. Brave1 – ваша точка входа: для тестирований, совместного развития и масштабирования лучших решений для победы Украины", – подчеркнул Федоров.

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