Украина предлагает иностранным производителям испытывать их новое оружие на поле боя

Компании будут присылать свою продукцию в Украину, проводить онлайн-обучение по ее использованию, а затем ждать, пока украинские войска испытывают ее и пришлют отчеты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина предоставит иностранным производителям вооружений возможность тестировать их передовое оружие прямо на фронте. Об этом, как пишет Reuters, сообщила украинская платформа Brave1.

Да, стартует программа "Испытания в Украине". Иностранные производители БПЛА, НРК, водных дронов, РЭБ и продуктов с искусственным интеллектом смогут обратиться для тестирования своих изделий в Украине. Производители смогут тестировать продукты непосредственно на месте, что позволяет вносить коррективы в режиме реального времени, или доверить тестирование Brave1 – специалисты кластера самостоятельно проведут тестирование и предоставят партнерам подробный отчет с результатами.

"Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой", – объяснил в интервью агентству руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина уже построила инфраструктуру для быстрого развития оборонных технологий.

"Наша страна также готова помогать компаниям из стран-партнеров разрабатывать, тестировать и совершенствовать технологии, работающие на поле боя. Это возможность получить опыт, который невозможно смоделировать в лабораториях. Brave1 – ваша точка входа: для тестирований, совместного развития и масштабирования лучших решений для победы Украины", – подчеркнул Федоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.