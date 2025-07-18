Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Україна пропонує іноземним виробникам випробовувати їхню нову зброю на полі бою

08:48, 18 липня 2025
Компанії надсилатимуть свою продукцію до України, проводитимуть онлайн-навчання з її використання, а потім чекатимуть, поки українські війська випробовують її та надішлють звіти.
Україна пропонує іноземним виробникам випробовувати їхню нову зброю на полі бою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна надасть іноземним виробникам озброєнь можливість тестувати їхню передову зброю безпосередньо на фронті. Про це, як пише Reuters, повідомила фінансована державою українська платформа Brave1.

Так, стартує програма "Випробування в Україні". Іноземні виробники БпЛА, НРК, водних дронів, РЕБ та продуктів зі штучним інтелектом матимуть зможуть звернутися для тестування своїх виробів в Україні. Виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо на місці, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу, або ж довірити тестування Brave1 – фахівці кластеру самостійно проведуть тестування і нададуть партнерам детальний звіт з результатами.

"Це дає нам розуміння того, які технології доступні. Це дає компаніям розуміння того, що дійсно працює на передовій", – пояснив в інтервʼю агентству керівник відділу зв'язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз.

За словами Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна вже побудувала інфраструктуру для швидкого розвитку оборонних технологій.

"Наша країна також готова допомагати компаніям з країн-партнерів розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які працюють на полі бою. Це можливість отримати досвід, який неможливо змоделювати в лабораторіях. Brave1 - ваша точка входу: для тестувань, спільного розвитку та масштабування найкращих рішень для перемоги України", - наголосив Федоров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До роботи Комісії з питань вищого корпусу держслужби пропонується залучати експертів і представників громадськості

Ініціатори законопроекту пропонують «закріпити політичну неупередженість, політичну нейтральність та підвищити професіоналізм Комісії з питань вищого корпусу державної служби».

Мобілізованого, від якого відмовилися військові частини, представник ТЦК забив на смерть прямо в автобусі під час «поставки мобілізаційних ресурсів» — що вирішив суд

Військовослужбовець ТЦК витягнув тіло мобілізованого з автобусу, кинув його на плацу столичного збірного пункту на ДВРЗ та пішов по справах.

Конкурси для призначення на посади держслужби планують відновити з 1 червня 2026 року — законопроект

Разом з тим, передбачені повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби державними службовцями, призначеними без конкурсу.

Володимир Зеленський анонсував перезавантаження сектору безпеки на 18 липня

Президент Зеленський заявив, що 18 липня відбудеться переформатування сектору безпеки, а 21 липня – дипломатичної служби.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва