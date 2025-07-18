Україна пропонує іноземним виробникам випробовувати їхню нову зброю на полі бою

Компанії надсилатимуть свою продукцію до України, проводитимуть онлайн-навчання з її використання, а потім чекатимуть, поки українські війська випробовують її та надішлють звіти.

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Україна надасть іноземним виробникам озброєнь можливість тестувати їхню передову зброю безпосередньо на фронті. Про це, як пише Reuters, повідомила фінансована державою українська платформа Brave1.

Так, стартує програма "Випробування в Україні". Іноземні виробники БпЛА, НРК, водних дронів, РЕБ та продуктів зі штучним інтелектом матимуть зможуть звернутися для тестування своїх виробів в Україні. Виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо на місці, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу, або ж довірити тестування Brave1 – фахівці кластеру самостійно проведуть тестування і нададуть партнерам детальний звіт з результатами.

"Це дає нам розуміння того, які технології доступні. Це дає компаніям розуміння того, що дійсно працює на передовій", – пояснив в інтервʼю агентству керівник відділу зв'язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз.

За словами Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна вже побудувала інфраструктуру для швидкого розвитку оборонних технологій.

"Наша країна також готова допомагати компаніям з країн-партнерів розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які працюють на полі бою. Це можливість отримати досвід, який неможливо змоделювати в лабораторіях. Brave1 - ваша точка входу: для тестувань, спільного розвитку та масштабування найкращих рішень для перемоги України", - наголосив Федоров.

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