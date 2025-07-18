Кабмін призначив Ганну Іванченко керівником Апарату прем’єра

Керівником апарату прем’єр-міністра України призначили Ганну Іванченко.

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Кабінет Міністрів призначив Ганну Іванченко на посаду керівника Апарату прем’єр-міністра України.

"Призначити Іванченко Ганну Володимирівну на посаду керівника Апарату прем’єр-міністра України з 18 липня 2025 року", - йдеться в розпорядженні №736 від 17 липня.

Раніше Іванченко очолювала службу першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки України.

Також розпорядженням №735 з посади керівника Апарату прем’єра звільнено Євгенія Фербея.

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