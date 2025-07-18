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Кабмин назначил Анну Иванченко руководителем Аппарата премьера

08:30, 18 июля 2025
Руководителем аппарата премьер-министра Украины назначили Анну Иванченко.
Кабмин назначил Анну Иванченко руководителем Аппарата премьера
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Кабинет Министров назначил Анну Иванченко на должность руководителя Аппарата Премьер-министра Украины.

"Назначить Иванченко Анну Владимировну на должность руководителя Аппарата премьер-министра Украины с 18 июля 2025 года", - говорится в распоряжении №736 от 17 июля.

Ранее Иванченко возглавляла службу первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.

Также распоряжением №735 с должности руководителя Аппарата премьера уволен Евгения Фербея.

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Кабинет Министров Украины

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