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Як податкова має повідомити платника про розгляд матеріалів перевірки — роз’яснення

09:06, 18 липня 2025
Якщо платник податків подає заперечення до акта перевірки або додає документи й пояснення, ДПС повинна повідомити його про дату, час і місце/спосіб розгляду матеріалів, включно з можливістю відеоконференції.
Як податкова має повідомити платника про розгляд матеріалів перевірки — роз’яснення
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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, як податківці мають повідомляти  платника про розгляд матеріалів перевірки.

25 квітня набрав чинності наказ Міністерства фінансів від 14.03.2025 №151 (далі – Наказ №151), яким внесено зміни до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 №727 (далі – Порядок №727).

Наказом №151 надано можливість платнику податків брати участь у розгляді заперечень до акта перевірки в режимі відеоконференції та надавати усні пояснення під час цих відеоконференцій.

Визначено, що у разі отримання від платника податків заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів і пояснень контролюючий орган зобов'язаний повідомити платника податків про дату, час та місце/спосіб розгляду матеріалів перевірки, у тому числі в режимі відеоконференції. Таке повідомлення надсилається платнику податків протягом двох робочих днів із дня отримання від нього заперечень та/або додаткових документів і пояснень, але не пізніше ніж за чотири робочі дні до дня їх розгляду. Інформація (повідомлення) про розгляд матеріалів перевірки в режимі відеоконференції надсилається платнику податків у електронному вигляді в Електронний кабінет засобами електронного зв'язку.

Безпосередньо під час розгляду контролюючим органом матеріалів перевірки платник податків має право надавати письмові (крім випадків розгляду матеріалів перевірки в режимі відеоконференції) та/або усні пояснення з приводу предмета розгляду.

У разі оповіщення через автоматизовану систему централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема повітряну тривогу, в межах адміністративної територіальної одиниці, в якій перебувають комісія центрального рівня та/або платник податку в період, визначений для розгляду матеріалів перевірки в режимі відеоконференції з таким платником податку, передбачено можливість перенесення розгляду матеріалів перевірок в межах терміну їх розгляду.

Разом з тим якщо платник податку (його представник), якому надіслано повідомлення, не забезпечив підключення до режиму відеоконференції у визначені в повідомленні дату та час або такого платника податку неможливо ідентифікувати відповідно до способу ідентифікації, матеріали перевірки такого платника податків підлягають розгляду без його участі.

Для забезпечення захисту прав платників податків та підтвердження законності процедури розгляду заперечень до акта перевірки, в тому числі у режимі відеоконференції, визначено процедуру ідентифікації платника податків або його представника.

Окрім того, під час розгляду контролюючим органом матеріалів перевірки в режимі відеоконференції процес такого розгляду фіксується за допомогою технічних засобів відеозапису та в протоколі засідання комісії зазначається ідентифікатор (посилання) відеозапису відеоконференції або додається носій відеозапису відеоконференції.

Таким чином, Наказ №151 приводить Порядок №727 у відповідність до норм Податкового кодексу України, Закону України від 23.02.2024 №3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» і Закону України від 20.03.2023 №2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки».

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