На Дніпропетровщині ворог вдарив по електровозу: загинув машиніст

Помічник машиніста зазнав поранення.

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У Дніпропетровської області російські окупанти поцілили по електровозу "Укрзалізниці", внаслідок чого загинув машиніст. Про це повідомили в УЗ.

Помічник машиніста отримав поранення.

«Знову трагічні новини зранку для всієї залізничної родини. Ми глибоко співчуваємо родині загиблого і будемо поруч в цей складний для них момент», — зазначили в Укрзалізниці.

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