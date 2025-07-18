На Дніпропетровщині ворог вдарив по електровозу: загинув машиніст

У Дніпропетровської області російські окупанти поцілили по електровозу "Укрзалізниці", внаслідок чого загинув машиніст. Про це повідомили в УЗ.
Помічник машиніста отримав поранення.
«Знову трагічні новини зранку для всієї залізничної родини. Ми глибоко співчуваємо родині загиблого і будемо поруч в цей складний для них момент», — зазначили в Укрзалізниці.
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