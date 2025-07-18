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Апеляційний суд підтвердив вимоги Мінюсту щодо повернення майна, незаконно відчуженого Комуністичною партією

10:06, 18 липня 2025
Північний апеляційний господарський суд скасував реєстрацію прав на майно, яке Компартія передала у 2014 році підконтрольній благодійній організації.
Апеляційний суд підтвердив вимоги Мінюсту щодо повернення майна, незаконно відчуженого Комуністичною партією
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Північний апеляційний господарський суд задовольнив вимоги Міністерства юстиції України та скасував державну реєстрацію прав на чотири об’єкти нерухомого майна, які були передані Комуністичною партією України у 2014 році на користь підконтрольної структури — Благодійної організації «Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення». Про це повідомили у Мінюсті. 

Йдеться про нежитлові приміщення та будівлі загальною площею 1 163,6 кв. м у місті Києві, які стали предметом дарування на користь благодійної організації. 

Раніше, у квітні 2025 року, Велика Палата Верховного Суду у справі № 924/971/23 встановила, що передача майна КПУ пов’язаним особам є формою недобросовісної поведінки сторін спірного правочину, суперечить законодавству про політичні партії та порушує публічний порядок. Такі правочини визнаються нікчемними.

Скасування реєстрації прав на майно відкриває шлях до повернення цих об’єктів попередньому власнику — Комуністичній партії України. З огляду на те, що ця політична сила заборонена рішенням суду, відповідне майно буде передано у власність держави.

Нагадаємо, у 2014 році, після початку російської агресії проти України, Міністерство юстиції звернулося до суду з позовом про заборону діяльності Комуністичної партії. Причина — системна підтримка дій, що загрожували суверенітету та територіальній цілісності України. Уже менш ніж за місяць після подання цього позову КПУ та її структурні утворення почали масово передавати своє майно «в дар» — або членам партії, або пов’язаним юридичним особам, де керівниками чи засновниками були повʼязані особи. Відтак було оформлено понад 130 об’єктів нерухомості по всій території України — від квартир і офісів до земельних ділянок.

У 2023 році Мін’юст подав 123 позови до КПУ та її структур щодо майна, яке було незаконно відчужено — здебільшого через схеми дарування пов’язаним особам.

Станом на сьогодні ухвалено 79 рішень на користь держави, і вже 70 об’єктів нерухомості передано у власність держави. Серед них будівлі, квартири, офісні приміщення та земельні ділянки.

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