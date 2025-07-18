Посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Росії

Новий пакет передбачає заборону на експлуатацію газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посли Європейського Союзу погодили 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

18-й пакет санкцій ЄС проти Росії включатиме, зокрема, встановлення динамічної стелі цін на російську нафту, заборону на експлуатацію газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2», а також нові обмеження для російських банків.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас назвала погоджений 18-й пакет одним з найпотужніших з усіх, застосованих проти РФ.

"Ми ще більше обрізаємо бюджет Кремля на фінансування війни, включивши у списки ще 105 суден "тіньового флоту" і тих, хто їм сприяє, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування. "Північний потік" буде під забороною. Це також нижча цінова стеля на нафту", – розповіла Кая Каллас.

За її словами, санційний пакет забезпечить додатковий тиск на російський ВПК, китайські банки, які допомагають РФ обходити санкції, та додаткові перешкоди для імпорту до Росії компонентів, що використовуються у військових БПЛА.

"Ми вперше покарали санкціями реєстр суден і найбільший нафтопереробний об’єкт "Роснєфті" в Індії. Окрім того, наші санкції б’ють по тих, хто займається нав’язуванням ідеології українським дітям", – додала головна дипломатка ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.